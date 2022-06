Streaming Rune - Ruud : où regarder le Night Session de Roland Garros ?

Dixième et dernière night-session ce mercredi sur le court Philippe Chatrier. Dans cet article, on vous détaille comment suivre ce match entre Casper Ruud et Holger Rune en direct et dans les meilleures conditions !

Ce mercredi soir, c’est soir de dernières sur le court Philippe Chatrier. Dernier quart de finale du tableau masculin mais aussi dernière night-session. Pour refermer ce dispositif inauguré en 2021, le court central Philippe Chatrier accueille le danois Holger Rune ainsi que le norvégien Casper Ruud.

Si la présence du second nommé n’a rien d’étonnant compte tenu de sa qualité de huitième joueur mondial, son adversaire n’était pas attendu à ce niveau de la compétition. Et pour en arriver là, Holger Rune aura dû écarter au tour précédent le grec Stefanos Tsitsipas, peu à l’aise sur cette édition 2022 après une finale en 2021 contre Novak Djokovic. En demi-finale, le gagnant de ce duel s’en ira défier le vainqueur du match entre Rublev et Cilic, qui vient de se débarrasser de Daniil Medvedev en 3 manches. Une rencontre que le téléspectateur pourra retrouver sur Amazon Prime Vidéo avec un abonnement offert pendant 1 mois.

Pour cette dernière night-session, Amazon Prime Vidéo reste le diffuseur exclusif de la rencontre. Une rencontre que le téléspectateur pourra retrouver ce mercredi dès 21 heures via le dispositif Amazon Prime Vidéo. Et pour la dernière, l’équipe utilisera les ingrédients qui ont fait le succès de ces sessions de nuit : analyses et commentaires éclairés, débriefs des rencontres au travers d’émissions dédiées. A compter du tour suivant, il sera aussi possible de retrouver le vainqueur de ce match entre Rune et Ruud sur Amazon Prime Vidéo. En effet, à compter des demi-finales, c’est bien la règle de la co-diffusion qui s’applique. Ainsi, l’ensemble des rencontres du tableau masculin comme féminin seront proposées par Amazon Prime Vidéo mais aussi par France TV. Pour s’abonner à Amazon Prime, le souscripteur devra payer 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Le tout, avec le premier mois offert et sans engagement de durée.

