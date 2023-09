TV OLED 4K & UHD: Découvrez les nouveaux téléviseurs LG haut de gamme

Cette rentrée 2023 s’annonce sous les meilleurs auspices pour les amateurs de technologie haut de gamme. Voici 3 téléviseurs LG OLED 4k et UHD bénéficiant d’une belle remise chez Darty.

LG est une marque coréenne spécialisée dans les téléviseurs, l’audio, et le petit et gros électroménager haut de gamme. Aujourd’hui reconnue pour ses produits de qualité, LG est un des leaders sur le marché des téléviseurs en France.

Les téléviseurs LG ont acquis depuis plusieurs années, une belle réputation liée à la qualité des composants et à des performances étant toujours à la pointe de la technologie.

TV LG OLED Evo G3 : L’apogée de la luminosité

Découvrez chez Darty le téléviseur décrit comme “Le meilleur téléviseur testé à ce jour” par Les Numériques. Profitez dès aujourd’hui de l’offre sur ce téléviseur vendu à seulement 2299 euros. Cerise sur le gâteau, vous pouvez également le payer en 3 ou 4 fois.

Ce téléviseur G3 ultra haut de gamme de 55’’ profite d’un design tableau permettant de sublimer votre intérieur. Il est en effet vendu avec une accroche murale invisible lui permettant d’être fondu dans votre mur, tel une œuvre d’art. De plus, le G3 est doté de la technologie Brightness Booster Max et d’un Super Anti-Reflet pour vous garantir des images ultra lumineuses avec un noir absolu, et limiter les reflets pendant que vous regardez votre série préférée en plein jour.

Côté cinéma, ce TV LG OLED Evo G3 a tout pour plaire. Il est compatible Dolby Vision IQ, vous permettant de découvrir une image fidèle à l’intention du réalisateur disponible sur la majorité des plateformes de streaming. Et également de Dolby Atmos et du DTS:X pour une immersion sonore totale et hyper détaillée pour profiter de votre film ou de votre concert préféré. Ce sont quand même 60 W de puissance que vous aurez dans les oreilles !

Côté Smart TV, ce dernier est doté de l’interface WebOS 23, de la télécommande Magic Remote (avec molette et pointeur à l’écran) et de la reconnaissance vocale main libre avec LG ThinQ et Alexa, pour piloter votre TV simplement avec votre voix. De plus, ce dernier est également une référence en gaming avec tous les standards des consoles et PC de dernière génération.

TV LG OLED Evo C3: des performances à la hauteur de vos espérances

Poursuivons notre découverte des 3 téléviseurs sélectionnés pour vous sur le site Darty.

Découvrez le TV LG OLED Evo C3 en 55 pouces (139 cm de diagonale), désigné comme un TV OLED référence pour le cinéma et le gaming. Ce dernier est vendu à seulement 1 699 euros sur le site Darty.

Comparé au G3, ce C3 n’est pas désigné pour l’accroche mural, mais au contraire pensé idéalement pour l’installation sur meuble avec un poids ultra léger (50% plus léger qu’un TV conventionnel), un cadre extrêmement fin, et un pied des plus design.

Concernant l’aspect cinéma, les caractéristiques techniques sont identiques au G3, avec la compatibilité Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS:X. Cependant, le C3 bénéficie d’une puissance sonore de 40W. Rappelons que la qualité LG OLED Evo bénéficie d’une grande finesse d’image et d’une excellente luminosité grâce à son processeur α9 AI 4K Gen6, façonné par LG.

Pour les amateurs de jeux vidéo, profitez de toute la puissance du TV avec 4 ports HDMI compatibles 2.1, le VRR (G-Sync / FreeSync) et d’un temps de réponse de 0.1 ms accompagné du Dolby Vision Gaming en 4K 120 images par seconde, pour une fluidité extrême en jeu.

Découvrez la nouvelle TV LG 4K UHD 86UR81 chez Darty

Darty est toujours au rendez-vous des dernières technologies. Ce TV LG UHD profite d’une Top promo sur le site Darty. Avec son écran de 86 pouces, soit une diagonale de 217 cm, il est équipé du processeur α7 AI 4K Gen6, de l’interface WebOS 23 et de la Magic Remote pour une navigation fluide et rapide.

Profitant d’un design fin avec un pied central, le TV se fond idéalement dans votre intérieur design, malgré son ultra grande taille. De plus, il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz, pour profiter d’une grande fluidité dans tous vos contenus. Livré avec sa télécommande Magic Remote, développée par LG, ce TV LG 4K UHD 86UR81 vous simplifie la navigation grâce à son pointeur à l’écran et sa molette, rappelant la souris de votre ordinateur.

Vous profitez également de l’ensemble des meilleures applications de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Apple TV, Disney+ et même Canal+.

Côté cinéma, bénéficiez du HDR10 Pro, de l’AI Picture Pro et Sound Pro où l'intelligence artificielle prend ici toute sa puissance en améliorant considérablement la qualité de l’image et du son. Le système sonore est d’une puissance de 20 W en 2.0ch. Découvrez également le jeu vidéo nouvelle génération en ultra grande taille grâce aux 2 ports HDMI 2.1, la 4K en 120 i/s et également un accès aux applications cloud gaming.

Il est encore temps de profiter d’une rentrée placée sous le signe d’un nouvel écran de TV avec cette smart TV LG 4K UHD 86UR81 de 217 cm de diagonale vendu en top promo sur le site Darty.

