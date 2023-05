Sports Management School : l’école de commerce spécialisée dans le domaine du sport

Alors que les formations dans le domaine du sport rencontrent aujourd’hui un succès grandissant auprès de nombreux étudiants, l’école Sports Management School (SMS) parvient à se démarquer en proposant une offre de formation éclectique oscillant entre théorie et pratique. Résolument tournées vers l’international, l’école et son équipe pédagogique prennent le temps d’accompagner chaque étudiant dans l’accomplissement de son projet professionnel.

Une école des métiers du sport orientée vers l’international

Depuis sa création il y a onze ans, l’école de commerce Sports Management School forme chaque année 750 étudiants à travers des formations dans le domaine du sport, allant du niveau Bachelor jusqu’au Master.

Les étudiants peuvent choisir entre différents parcours selon leurs appétences, en s’orientant, par exemple, vers un MBA Management du sport, un MBA Évènementiel sportif, un MBA Marketing sportif, un MBA Management commercial & Marketing des produits sportifs, un MBA Global sports management, un MBA Médias et Digital, ou un MBA Online sports business.

Sur les 750 élèves, 600 sont aujourd’hui présents au sein du campus de l’école situé rue de Cambrai dans le 19 ème arrondissement de la capitale, et 150 d’entre eux se trouvent dans différents campus à l’étranger.

Cet événement a pour objectif de rencontrer des futurs étudiants et de leurs familles pour répondre aux nombreuses questions d’orientation © Sports Management School

« Notre école Sports Management School appartient désormais à “Planeta Formation et Universités”. Cela permet à nos étudiants de pouvoir suivre une partie de leur cursus à l’étranger, et notamment en Suisse, au Maroc, en Espagne ou en Égypte ; afin de parfaire leurs connaissances sur le terrain, au-delà des frontières françaises. Notre école se caractérise ainsi de par son important réseau dans le monde du sport, ainsi que par son ouverture à l’international », confie David Mignot, le Directeur académique de l’école.

Une équipe encadrante composée d’experts du sport

Pour dispenser des enseignements de qualité offrant de réels débouchés à ses étudiants, l’école de commerce mise avant tout sur les compétences et le professionnalisme de son équipe pédagogique. Le campus comprend à ce jour 117 intervenants experts dont de nombreux anciens sportifs, capables d’accompagner et de guider les étudiants en fonction de leur projet, dans une ambiance décrite comme conviviale et bienveillante.

« Nous aidons chaque étudiant à bâtir pierre par pierre son projet professionnel. L’équipe pédagogique suit les élèves au jour le jour, il s’agit d’une grande famille avec une mentalité orientée vers le collectif ! C’est d’ailleurs aujourd’hui l’une des principales forces de notre école. »

En plus de cet accompagnement sur mesure, l’école a souhaité développer un programme pédagogique alliant théorie et pratique, en offrant la possibilité aux étudiants de travailler à partir de cas concrets, au plus proche de la réalité du terrain.

Les programmes de l’école Sports Management School évoluent également en permanence pour s’adapter aux nouveaux enjeux dans l’univers du sport. Des cours sur l’olympisme sont ainsi dispensés en vue des Jeux olympiques 2024 à Paris, et de nouveaux modules devraient prochainement voir le jour, notamment sur les enjeux d’écoresponsabilité dans le domaine du sport et sur l’importance du sport dans les relations d’entreprises. « Nous réalisons chaque année une enquête pour connaître et comprendre les attentes de nos étudiants en matière de formation. Cela nous permet d’adapter certaines parties de nos programmes en conséquence », ajoute David Mignot.

Au contact des futurs étudiants sur le terrain

Pour accompagner la jeune génération et être au plus proche des attentes des futurs étudiants, les responsables de l’école ont souhaité lancer leur propre chaine de streaming sur la plateforme Twitch. Les internautes peuvent régulièrement y retrouver des lives avec de nombreux professionnels venus apporter leurs conseils et leur retour d’expérience. « Qu’il s’agisse de journalistes ou d’intervenants évoluant dans l’univers sportif, chaque participant vient ici porter la bonne parole de façon décomplexée et conviviale en partageant tout simplement sa passion du sport, dans le but d’aiguiller de nombreux jeunes. »

Les responsables de l’école ont souhaité lancer leur propre chaine sur la plateforme Twitch où de nombreux professionnels donnent leurs conseils. © Sports Management School

À noter, la Sports Management School vient également de signer un partenariat sur plusieurs années avec la Ligue Nationale de Basket. L’école de commerce sera ainsi présente les 26, 27 et 28 mai 2023 au Jeu de Paume à Blois, lors du Trophée du Futur organisé par la LNB. L’objectif ? Aller à la rencontre des futurs étudiants et de leurs familles pour répondre aux nombreuses questions d’orientation, et, peut-être, susciter de nouvelles vocations dans l’un des nombreux domaines que compte aujourd’hui le sport.

« Entreprises, collectivités locales, institutions, marques, médias, annonceurs : le sport est désormais intégré partout ! Les deux grands évènements à venir — la coupe du monde de rugby en France et les JO de Paris 2024 — vont créer de nombreuses offres d’emplois dans le pays, mais seulement sur une période donnée. C’est pourquoi nous avons fait ce choix de nous tourner depuis 5 ans vers l’international, pour permettre d’offrir à nos étudiants de réels débouchés professionnels sur le long terme », conclut David Mignot.

Avec des programmes de formations adaptés aux enjeux du monde sportif et économique, l’école de commerce souhaite offrir à ses étudiants des enseignements de qualité au plus proche de la réalité du terrain et des nouveaux besoins métier, que ce soit dans le domaine du digital, du marketing, de l’évènementiel, ou encore de management. Chaque élève pourra ainsi monter en compétences rapidement, en s’appuyant sur l’expertise d’intervenants professionnels leur offrant l’opportunité de s’épanouir dans l’un des nombreux métiers présents aujourd’hui autour du sport.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec OpenMedias. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.