Sports mécaniques : le meilleur des sports mécaniques sont sur myCANAL

Filez à toute vitesse sur myCANAL, la plateforme de CANAL+ ! The place to be pour retrouver tous les plus grands évènements auto et moto du globe, la chaîne étant une vraie spécialiste puisqu'elle diffuse à la fois le championnat du monde de Formule 1™, la MotoGP, et le WRC. Assurez-vous de ne rien manquer avec myCANAL, qui vous emmènera au plus près des circuits tout au long de l'hiver ! En décembre d'abord, avec une fin de saison à grand suspense en F1, puis dès le début de l'année prochaine pour le retour très attendu de toutes ces compétitions qui appuient à fond sur le champignon !

CANAL+ est aussi bien réputée pour son catalogue cinéma et séries, première sur les récentes sorties en salle et experte en Créations Originales, que pour ses programmes sportifs. Alors qu'elle diffuse bien sûr les grandes compétitions de football (Champions League, Ligue 1 Uber Eats, Premier League), de rugby aussi, ou encore quelques combats de boxe bien sentis, la chaîne est surtout un arrêt au stand incontournable pour tous les as du volant dans l'âme… Que vous soyez plutôt monoplace, voiture de rallye ou même moto, c'est en effet sur myCANAL que vous trouverez votre bonheur : des circuits de Formule 1 aux pistes de la MotoGP, et le championnat du monde des rallyes WRC. Et sur myCANAL, la plateforme accessible à tous les abonnés, vous vivrez une expérience encore plus intense sur tous ces évènements avec des fonctionnalités exclusives !

Car myCANAL, ce n'est pas que l'accès au replay. Alors que l’application vous permettra effectivement de retrouver tous vos programmes favoris, la plateforme de CANAL+ a bien d'autres avantages. Disponible sur tous vos écrans (smartphone, tablette, ordinateur, et téléviseur via Chromecast ou AirPlay), elle offre un contenu de qualité (son Dolby et image 4K sur tous vos appareils compatibles) ainsi que des fonctionnalités innovantes. Un Mode Expert notamment, parfaitement taillé pour les sports mécaniques, vous donnera de nombreuses informations en temps réel et vous présentera des vidéos exclusives, venant par exemple de caméras embarquées, pour vous faire vivre de vraies sensations fortes sur les circuits ! Le mode Multi-Live vous permet quant à lui de suivre plusieurs programmes simultanément et de basculer vers celui qui vous fait le plus vibrer, instantanément ! Alors à vos agendas : voici les prochains grands rendez-vous de l'hiver à suivre avec passion sur myCANAL.

Formule 1 : dernière ligne droite dans la course (très serrée) pour le titre

Ça y est, la fin de l'année approche et avec elle, celle de la saison 2021 de F1. Il ne reste en effet plus que deux petites courses avant que la catégorie reine des sports automobiles ne sacre son nouveau champion. Et pour une fois, tout reste encore à faire ! Car le septuple champion du monde, tenant du titre depuis 4 années consécutives, s'est vu challenger sa place sur le trône cette saison… Le roi Lewis Hamilton et le jeune Max Verstappen se sont en effet livré un duel acharné, si bien qu'à ce stade pourtant bien avancé de la compétition, il est encore difficile de prédire lequel des deux l'emportera.

Certes, le Néerlandais qui roule pour Red Bull a une petite longueur d'avance - précisément 8 points au classement. Mais il serait quelque peu prématuré de parier sur sa victoire tout de suite… Pour cela, il faudrait non seulement qu'il brille encore, mais surtout que le pilote britannique de Mercedes fasse de son côté de très mauvaises courses. Or Lewis Hamilton semble, au contraire, tout à fait en mesure de renverser la tendance. Alors, battra-t-il le record de Michael Schumacher en remportant son 8ème titre de champion du monde de F1 ? Max Verstappen anéantira-t-il ses efforts en décrochant, à sa place, ce qui serait pour sa part son tout premier titre ?

La réponse vous attend sur myCANAL ! Rendez-vous dès le 5 décembre sur la plateforme de CANAL+ pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, suivi le 12 décembre du Grand Prix d'Abu Dabi, dernière course de la saison 2021 de Formule 1.

Rendez-vous sur myCANAL en 2022 pour les prochaines saisons de Formule 1, WRC et MotoGP

Alors que la reine des compétitions automobiles viendra clore l'année 2021, vous aurez à peine le temps de souffler que d'autres pilotes prendront le relai pour inaugurer une nouvelle saison de sensations fortes sur myCANAL. À commencer par les pilotes de rallyes, qui reprendront la route dès le mois de janvier 2022 pour lancer la 50ème édition du championnat du monde WRC. Un terrain particulièrement apprécié des Français, sachant que c'est non seulement notre Sébastien Loeb national qui détient toujours le record avec ses 9 titres, mais que ce sont aussi deux compatriotes, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia, qui ont dominé la discipline ces dernières années. Après une nouvelle victoire cette saison, la 8ème à leur compteur, les champions ont toutefois annoncé la fin de la course. Qui pour leur succéder ? Affaire à suivre à compter du 20 janvier, avec la traditionnelle épreuve du Rallye Monte-Carlo comme belle mise en bouche.

Alors qu'on touchera à la fin de l'hiver, c'est sur les pistes du championnat du monde de vitesse moto qu'on entendra les moteurs à nouveau gronder. Le plus communément appelé MotoGP entamera en effet sa 74ème édition le 6 mars 2022, avec un certain Fabio Quartararo en tant que tenant du titre - rappelons qu'il est le premier Français à avoir été sacré champion de cette compétition reine cette année ! Après quoi, c'est la Formule 1 qui reviendra à son tour le 20 mars, marquant le début du printemps… Vous l'aurez compris, la nouvelle saison 2022 s'annonce encore pleine de sensations fortes sur myCANAL !

Courses en direct, temps forts, contenus exclusifs : les bolides auront beau défiler à toute vitesse, vous serez assuré de ne rien manquer des plus grandes compétitions de sports mécaniques sur myCANAL, la plateforme de CANAL+ disponible sur tous vos écrans !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec myCANAL. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.