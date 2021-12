Weatherized : Nike vous invite à défier les éléments avec sa collection FIT ADV

La Nike House of Innovation vous propose une expérience unique, des plus immersives, pour tester la performance des vêtements FIT ADV. Une collection conçue à l'épreuve des conditions climatiques extrêmes, comme vous pourrez le constater en vous prêtant à une simulation particulièrement réussie dans une arène météo ultra-moderne !

C'est une séance shopping pas comme les autres qui vous attend dans la Nike House of Innovation à Paris… Inauguré à l'été 2020 sur les Champs-Elysées, ce magasin n'a rien d'une boutique traditionnelle puisque, comme son nom l'indique, c'est un espace consacré aux plus belles innovations de la marque. Pour leur faire honneur, celle-ci a imaginé un décor futuriste, avec différentes activités permettant de vivre une expérience immersive, à la découverte de ses produits dotés de technologies avant-gardistes. En témoigne la nouvelle campagne Weatherized, qui invite les visiteurs à mettre sa collection FIT ADV à l'épreuve de conditions météorologiques extrêmes ! Retour d'expérience, en images, avec un runner invétéré venu tester quelques-unes de ces pièces précisément confectionnées pour nous protéger quand les éléments se déchaînent…

Weatherized, une expérience unique et immersive à vivre jusqu'au 6 février prochain dans la Nike House of Innovation à Paris. À noter que pour défier les éléments dans la Weather Arena, il est nécessaire de réserver un créneau en ligne, sur le site officiel de Nike.

Découvrez la Weather Station, expérience immersive de la campagne Weatherized à la Nike House of Innovation. © Jessica Rat

La technologie FIT ADV présentée en réalité augmentée

À l'entrée de la Nike House of Innovation, notre regard est immédiatement attiré par trois mystérieuses boîtes en plexiglas. À côté d'elles, un panneau nous souhaite la "Bienvenue dans la Station Météorologique de FIT EDV", et nous indique qu'il s'agit-là de "Weather Chambers". C'est la première étape d'une expérience ludique et assurément innovante. Elle est digitale d'abord, puisque l'on nous invite à sortir notre smartphone pour flasher des QR Codes et découvrir, en réalité augmentée s'il vous plaît, les secrets cachés dans ces chambres météorologiques… Chacune présente une pièce de la collection FIT ADV, donnant un premier aperçu des trois technologies de pointe développées par Nike.

Les chambres météorologiques de la Weather Station pour explorer les technologies FIT ADV. © Jessica Rat

Les tenues FIT ADV à l'épreuve de la Weather Arena

Après la théorie, place à la pratique ! On nous invite maintenant à entrer dans la Weather Arena, arène météorologique ultra moderne, qui sert d'authentique simulateur pour nous permettre de tester l'efficacité de ces vêtements en conditions extrêmes. Une expérience des plus immersives, qui nécessite un compte (gratuit) chez Nike pour avoir accès encore une fois au volet digital de cette activité unique (et surtout une jolie surprise en sortant…).

Enregistrez-vous gratuitement chez Nike pour avoir accès à la Weather Arena. © Jessica Rat

Avant de rentrer dans le simulateur, on nous invite à enfiler une pièce de la collection FIT ADV, afin de la tester dans les conditions extrêmes pour lesquelles elle a été conçue. La technologie Dri-FIT ADV sert à lutter contre la chaleur, Therma-FIT ADV veut au contraire maintenir bien au chaud, et Storm-FIT ADV permet de protéger des plus grosses tempêtes.

Les tenues Dri-FIT ADV, Therma-FIT ADV et Storm-FIT ADV. © Jessica Rat

Une expérience immersive en conditions extrêmes

Équipé de façon adéquate, on entre dans l'arène. On se retrouve alors devant un écran géant qui reproduit un paysage correspondant à la condition climatique choisie : un désert aride, des montagnes enneigées, ou bien des plaines sous la pluie. Et pour rendre l'expérience vraiment immersive, voilà que le simulateur envoie un souffle chaud, glacial ou une véritable bourrasque, comme si on y était !

La veste Dri-FIT ADV contre la chaleur. © Jessica Rat

La doudoune Therma-FIT ADV contre le froid. © Jessica Rat

Le manteau Storm-FIT ADV contre la tempête. © Jessica Rat

Le film de l'expérience sur votre compte Nike

De quoi permettre de vraiment tester la performance de la collection FIT ADV. Notre runner est sorti de l'arène non seulement bluffé par le dispositif mais surtout convaincu par ces tenues, n'ayant pris ni un coup de chaud ni un coup de froid durant les simulations ! Et le petit bonus, c'est que la Nike House Of Innovation nous propose de garder un joli souvenir de cette expérience unique… Une caméra enregistre en effet chaque session dans la Weather Arena, pour nous offrir le film plus vrai que nature de nos aventures de l'extrême !

Un dispositif impressionnant… © Jessica Rat

… pour vous offrir un souvenir unique, à télécharger depuis votre compte Nike. © Jessica Rat

La collection FIT ADV à l'honneur pendant toute la campagne Weatherized

Les visiteurs sont évidemment invités par la suite à aller explorer les rayons de la Nike House Of Innovation, où les tenues FIT ADV sont actuellement mises en avant dans le cadre de cette campagne Weatherized, sachant que la collection comporte de nombreuses autres pièces dotées de ces technologies de pointe. De quoi intéresser tous les runners invétérés, qui vont s'entraîner même contre vents et marées !

Soyez équipé en toutes circonstances avec la collection FIT ADV. © Jessica Rat

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.