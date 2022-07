14 Juillet: Galthié, Quartararo, Ogier... les sportifs décorés de la Légion d'honneur

Plusieurs personnalités sportives ont été promues chevalier de la Légion d'honneur dans la traditionnelle promotion du 14 juillet.

Plusieurs personnalités sportives font partie de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur publiée jeudi au Journal officiel. L'ancien footballeur international Luis Fernandez est nommé chevalier, tout comme Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France et auteur cette année du Grand Chelem dans le Tournoi des VI nations. Annick Hayraud, manageuse de l'équipe de France féminine de rugby à XV et l'ancienne footballeuse internationale Marinette Pichon font aussi partie de cette promotion.

La même décoration est attribuée à Laurent Tillie, ancien sélectionneur de l'équipe de France masculine de volley, médaillé d'or olympique en 2020. Georges Turlier, 96 ans, champion olympique de canoë-kayak en 1952, est également fait chevalier de la Légion d'honneur. Tout comme Philippe Piat, coprésident du syndicat Union national des footballeurs professionnels (UNFP).

329 personnes au total

Les sports mécaniques sont aussi à l'honneur. Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP, devient aussi chevalier, à titre exceptionnel, sur proposition du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Idem pour Sébastien Ogier, champion du monde de rallye WRC.

Une personnalité sportive est promue au grade d'officier, celui qui vient juste après celui de chevalier: Michelle Sévin, médaillée d'or paralympique de tennis de table et ancienne présidente de comité départemental handisport.

Cette promotion se répartit entre 270 chevaliers, 39 officiers, 14 commandeurs et trois grands officiers et trois grand-croix (329 personnes au total). Début juin, Emmanuel Macron avait remis la Légion d'honneur à l'icône américaine de tennis Billie Jean King, âgée de 78 ans, qui incarne aussi le combat pour les droits des femmes et des LGBTQ+.