Billie Jean King, légende du tennis féminin, va recevoir la légion d’honneur

Au lendemain de l’hommage reçu jeudi à Roland-Garros, l’Américaine Billie Jean King, vainqueur il y a 50 ans porte d’Auteuil, est attendue vendredi à l’Elysée pour recevoir la légion d’honneur.

Une légende du tennis décorée. A 78 ans, Billie Jean King va recevoir la légion d’honneur. L’Américaine est attendue vendredi à l’Elysée où elle recevra la prestigieuse distinction des mains du président de la République, Emmanuel Macron. Cette légion d'honneur récompense une carrière riche sur les courts mais aussi en dehors.

Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps et figurant par les 100 personnalités américaines les plus importantes du XIXe siècle, "BJK" a remporté 12 titres du Grand Chelem en simple dont six Wimbledon. Elle s’est imposée une fois à Roland-Garros, en 1972, il y a 50 ans, et a été honorée ce jeudi Porte d’Auteuil.

L'une des premières sportives à faire son coming out

Mais si sa carrière riche de 129 titres entre 1959 et 1990 impressionne, Billie Jean King a aussi construit sa légende à travers son courage et ses combats hors des courts. Elle fut l’une des premières sportives à révéler son homosexualité avant de se battre contre toutes les formes de discriminations et en faveur de l’égalité des sexes.

Son match face Bobby Riggs, ex-numéro 1 mondial, est resté dans toutes les mémoires au point de faire l’objet d’un film sorti en 2017, "la bataille des sexes." Le 20 septembre 1973, la joueuse US relève le défi du misogyne Riggs, alors âgé de 55 ans, après que ce dernier a assuré qu’il était capable de battre les meilleures joueuses du circuit. Ce jour-là, devant plus de 32.000 spectateurs à Houston, Billie Jean King s’impose 3 sets à 0...