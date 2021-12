Affaire Agnel en direct: Yannick Agnel a reconnu la matérialité des faits

"Quand on a dix ans de différence d'âge il est évident que c'est une véritable contrainte bien sûr. Il y a la personnalité d'Agnel qui a pu entrer en ligne de compte. C'est quelqu'un qui a une véritable personnalité forte. C'est ce qui caractérise pour nous les faits de viols et d'agression sexuelle. Il n'a pas eu le sentiment de placer cette femme sous contrainte. Il le regrette. Comme la majorité des plaintes en matière de viol, tout un cheminement psychologique qui a eu lieu chez elle et qui a fait qu'elle a décidé, parce qu'elle allait mal, de déposer plainte."