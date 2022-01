Agressions sexuelles : une nouvelle plainte déposée à l'encontre de Saïd Chabane, président d'Angers SCO

INFO RMC - Au total, sept plaintes ont été déposées contre l'homme de 55 ans. D'anciennes salariées lui reprochent des attouchements prolongés sur les parties intimes. Lui, conteste l'intégralité des faits.

Le dossier à l’encontre de Saïd Chabane s’alourdit. Une nouvelle plainte pour “agressions sexuelles aggravées par personne abusant de sa fonction” a récemment été déposée contre lui, a appris ce mercredi RMC de source judiciaire.

Selon nos informations, deux potentielles victimes supplémentaires ont été récemment identifiées par les enquêteurs. Si l’une d’entre elles n’a pu se joindre à la procédure en raison de la prescription des faits la concernant, l’autre femme a bien déposé plainte, portant ainsi à sept le nombre de recours formulés contre le président du club de football d'Angers SCO.

A 55 ans, il est accusé d’agressions sexuelles par d’anciennes salariées du club. Comme l'avait dévoilé RMC en février 2020, une première plainte avait été déposée et avait mené à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet d’Angers. Les investigations dans l’environnement de la victime et du suspect avaient rapidement débouché sur de nouveaux témoignages d’autres employées ou ex-employées dénonçant des attouchements prolongés et appuyés sur leurs parties intimes.

Un procès après l'été?

"L’information judiciaire se poursuit dans cette affaire avec l’espoir de voir le dossier communiqué au parquet avant l’été et audiencé (renvoyé devant un tribunal, ndlr) au second semestre", nous précise le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard.

De son côté, Saïd Chabane conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. "Nous ne sommes pas informés d'une nouvelle plainte, affirme son entourage à RMC. Il serait bon que tout le monde respecte le secret de l'enquête pour travailler sereinement. Saïd Chabane garde sa posture et reste combatif pour préserver sa présomption d'innocence." "C’est l’épisode le plus dur de ces 10 ans, de loin", confiait le président du club angevins à Ouest-France en décembre dernier.