Allemagne: les ultras de Hambourg brandissent une banderole "Justice pour Nahel"

À l'occasion de la reprise du championnat d'Allemagne, les supporters d'Hambourg ont déployé vendredi une banderole demandant "justice pour Nahel", un mois après le décès du jeune homme, abattu par un policier.

Un mois après la mort de Nahel Merzouk, 17 ans, à Nanterre, tué par un tir de policier après un contrôle routier, les ultras d'Hambourg se sont ligués au mouvement de contestation populaire en France, à l'occasion de la réception de Schalke 04 (5-3), vendredi, lors de la reprise du championnat de deuxième division allemande.

"Justice pour Nahel"

Une banderole sur laquelle était inscrit "Justice pour Nahel" a été brandie dans les tribunes hambourgeoises, et plus bas, sur un deuxième calicot, on pouvait lire une autre inscription : "Nique la police".

Une dizaine de soirées d'émeutes avaient suivi le décès du jeune homme. Plusieurs joueurs français, à l'image de Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan ou Kylian Mbappé, avaient condamné le geste du policier.

Dans un communiqué commun, un contingent de joueurs de l'équipe de France avait ensuite appelé les violences urbaines à cesser. "Le 'vivre ensemble' auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction", avaient-ils écrit.