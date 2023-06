Equipe de France: Koundé fustige le "dédain" provoqué par son hommage à Nahel et sa prise de position forte

Jules Koundé, défenseur de l'équipe de France, a publié un nouveau message sur Twitter pour dénoncer les nombreuses critiques à la suite d'un premier message dénonçant une "bavure policière" après la mort d'un adolescent à Nanterre ciblé par le tir de la police.

Jules Koundé (24 ans) assume et s'offusque. Le défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France a publié un post sur Twitter mercredi soir balayant les critiques à son égard. L'international français a été l'un des premiers footballeurs professionnels à s'exprimer mardi sur la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un tir de la police lors d'un contrôle routier, mardi matin.

"S’il fallait le rappeler, nous sommes des citoyens avant d’être des footballeurs"

Il avait dénoncé une "bavure policère" mais aussi le traitement médiatique autour de l'affaire. Ce qui avait suscité à la fois une vague de soutien mais aussi de désapprobation de plusieurs utilisateurs sur Twitter.

"C’est assez drôle de lire toute la frustration et le dédain qui émanent de certaines personnes lorsqu’un athlète ou plus particulièrement un footballeur dans mon cas s’exprime sur des sujets de société, a-t-il écrit mercredi soir. Comme si nous étions enfermés dans une boîte dans laquelle il nous serait interdit de donner notre avis sur des sujets qui nous concernent au même titre que tout autre citoyen. Car oui, s’il fallait le rappeler, nous sommes des personnes et des citoyens avant d’être des footballeurs ce qui nous donne les mêmes devoirs mais aussi les mêmes droits, dont celui de nous exprimer sur ce que l’on souhaite."

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont emboité le pas de l'ancien Bordelais en s'indinant de la mort de l'adolescent à l'instar de Kylian Mbappé. "J'ai mal à ma France", a lancé le champion du monde. Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni, Paul Pogba et Presnel Kimpembe ont aussi publié des messages sur les réseaux sociaux.