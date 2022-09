Amélie Oudéa-Castéra sur les terres de Mbappé pour la reconduction du Pass'Sport

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était vendredi à Bondy, la ville de Kylian Mbappé, pour rencontrer les jeunes footballeurs et les éducateurs de l'AS Bondy. L’occasion de rappeler que le Pass’Sport, une aide financière destinée aux jeunes pour la pratique du sport, est reconduit pour cette nouvelle saison.

A deux ans des Jeux olympiques de Paris, le déplacement est hautement symbolique. C’est à Bondy, en Seine Saint-Denis, cœur des JO 2024, qu’Amélie Oudéa-Castéra s’est rendue vendredi. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a rencontré les enfants de l’AS Bondy, le club dans lequel Kylian Mbappé a débuté, notamment sous les ordres de son papa, Wilfrid.

"J’ai été vraiment hyper heureuse d’être là, à l’AS Bondy, de voir ces éducateurs qui aident nos jeunes à faire plus de sport, toute cette dimension extra-scolaire, ces liens concrets entre l’école et les clubs, s’est félicitée l’ancienne joueuse de tennis. J’ai aussi interrogé nos enfants sur les 30 minutes à l’école, sur la manière dont cela se déploie dans leurs classes. Les réponses étaient très encourageantes."

Une aide étendue aux étdudiants

Rentrée oblige, "AOC" a aussi profité de ce déplacement dans le 93 pour s’exprimer sur le Pass’Sport. Un an après sa mise en place, cette aide financière est reconduite pour cette saison 2022-2023. Pour rappel, elle permet aux familles dans le besoin de déduire de 50 euros le coût de l’inscription dans un club de sport (les conditions pour obtenir le Pass’Sport sont par ici). L’an passé, plus d’un million de jeunes en ont bénéficié.

"On continue, poursuit Amélie Oudéa-Castéra. On fait monter ça en puissance. Cela s’étend maintenant aux étudiants. On a la capacité avec cette allocation de 50 euros d’aider les familles à financer pour leurs enfants une licence, une cotisation. C’est super. Cela permet la démocratisation de l’accès au sport dans un contexte où le pouvoir d’achat est assez challengé par le contexte d’inflation. On est vraiment sur une très belle équation de sport", conclut la ministre des Sports.