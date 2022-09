PSG: "Rien de négatif", Galtier démine toute polémique sur la relation Mbappé-Neymar

Christophe Galtier a assuré vendredi en conférence de presse que tout allait bien entre Neymar et Kylian Mbappé, malgré "l'oubli" survenu pendant PSG-Juventus en Ligue des champions.

"Le relation entre Ney et Kylian est très bonne et je ne fais pas de langue de bois", a rassuré Christophe Galtier en conférence de presse à la veille du match du Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois (samedi 17h, 7e journée de Ligue 1). Face aux médias, l'entraîneur parisien a été notamment été interrogé à propos de la balle de 3-0 gâchée contre la Juventus par Kylian Mbappé alors que Neymar attendait une passe.

"Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney"

"Il y a eu cette situation de match. Je pense que Kylian en a parlé avec Ney, a déclaré Christophe Galtier. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans l'action: l'accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Ney. Il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper".

"Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu", a ajouté le coach, soulignant préalablement que les deux joueurs étaient "associés dans les exercices et les échauffements".