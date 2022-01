Ancienne joueuse du PSG, Nadia Nadim est devenue docteur

Aujourd’hui au Racing Louisville aux Etats-Unis, Nadia Nadim prépare sa reconversion après sa carrière de footballeuse. L’attaquante passée par le PSG a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle est devenue docteur. Un titre auquel elle tenait après avoir confié il y a quelques mois vouloir se spécialiser dans la chirurgie reconstructrice.

Après trois saisons dans la section féminine du PSG entre 2018 et 2021, Nadia Nadim avait rejoint l’été dernier le Racing Louisville, aux Etats-Unis. Mais à 34 ans, l’attaquante préparait déjà sa reconversion avec des études de médecine qu’elle menait en même temps que sa carrière. Ce vendredi, les efforts de la Danoise d'origine afghane ont porté leurs fruits, puisqu’elle a annoncé sur les réseaux sociaux son nouveau statut de docteur: "Maman, je l’ai fait ! Docteur Nadim à la maison !"

Dans un documentaire publié par Canal+ il y a quelques mois, l’ancienne joueuse de Manchester City avait vu sa mère insister pour qu’elle fasse une carrière dans la médecine: "Complète ton diplôme pour travailler à l’hôpital. Sinon pourquoi avoir étudié pendant cinq ans ? Parce que c’était amusant pour toi ? Tu dois travailler, tu dois le faire pour ces pauvres personnes qui en ont tant besoin."

Une carrière dans la chirurgie reconstructrice ?

Lors de ce reportage, celle qui avait dû quitter l’Afghanistan à l’âge de 12 ans pour échapper aux Talibans avait confié qu'elle songeait à "se lancer dans la chirurgie reconstructrice."

Dans un entretien accordé à RMC Sport en 2019, la Danoise assurait vouloir essayer le plus possible "d’aider les gens et de travailler pour changer le monde". Notons que la principale intéressée est engagée dans de nombreuses associations.