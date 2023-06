Après son coming out, l'ancien footballeur Ouissem Belgacem raconte son histoire en chanson

Ouissem Belgacem, ancien pensionnaire du centre de formation de Toulouse, raconte depuis deux ans comment il a dû renoncer à sa carrière de joueur de football professionnel en raison de son homosexualité. Il veut désormais faire bouger les lignes et lutter contre l’homophobie dans un milieu où le sujet reste encore très tabou.

Ouissem Belgacem était promis à une belle carrière professionnelle dans le football. Son homosexualité l'en a privé. C’est son histoire et il la raconte dans la série documentaire "Adieu ma honte" disponible depuis mardi sur Canal+. "Adieu ma honte", c’est aussi le titre du livre qu’il a publié en 2021 dans lequel il revient sur son rude quotidien de jeune footballeur homosexuel en centre de formation.

"Je suis droit devant vous"

Ce mercredi, il a aussi sorti une chanson, "Je suis en paix", réalisée avec l'aide de plusieurs artistes dont Léa Castel et Camélia Jordana. Son objectif reste le même : faire évoluer les mœurs. "Regarde-moi debout, c’en est fini des coups, plus jamais à genoux, je suis droit devant vous", chante-t-il dans ce morceau qu’il présente "comme une ode à la paix intérieure, à la tolérance, à l’amour de soi".

Ouissem Belgacem, a fait son coming out il y a deux ans, après avoir passé les trente-trois premières années de sa vie à cacher son homosexualité, surtout dans les vestiaires. Passé par le centre de formation de Toulouse entre 13 et 18 ans, le Franco-Tunisien veut aujourd’hui faire bouger les lignes, lui qui a renoncé à ses rêves de football à 19-20 ans, vidé par son double jeu.

"J’ai usé toute mon énergie physique et mentale pour vouloir changer, confiait-il y a deux ans à RMC Sport. Je devais faire un choix entre mon épanouissement personnel et ma carrière professionnelle pour ma santé mentale. J’étais dans une spirale destructrice. Je m’inventais une vie, des copines… Je faisais tout pour changer mais ce n’est pas possible." Après le foot, il a monté une société pour aider les joueurs professionnels en vue de leur reconversion. Puis il a décidé de monter en première ligne. Et d'écrire. De raconter son parcours et son combat.