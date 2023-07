"Ça faisait six ans que je l’avais pas vu", Kalvin Phillips s’exprime sur sa relation avec son père actuellement en prison

Auteur d’une première saison compliquée à Manchester City, Kalvin Philipps a également des préoccupations difficiles en dehors du football. Dans un entretien avec le Daily Mail, le milieu anglais révèle avoir vu son père en prison pour la première fois depuis six ans, et partagé son envie de l’aider une fois qu’il sortira.

En dehors du football, la vie d’un footballeur peut être plus agitée que ce que peut penser le grand public. Après les révélations de Dele Alli sur son enfance difficile et son addiction aux somnifères, c’est au tour de Kalvin Phillips d’en dévoiler un peu plus sur sa vie.

Parti faire le grand saut à Manchester City après plusieurs années pleines à Leeds, le milieu de terrain a connu une première saison compliquée avec seulement 12 apparitions en Premier League. Pas vraiment dans les plans de Pep Guardiola la saison dernière, l’Anglais a aussi d’autres préoccupations en dehors des terrains. Dans un entretien avec le Daily Mail, l’élément de 27 ans révèle avoir récemment renoué des liens avec son père qui est actuellement en prison: "Je crois que cela faisait six ans que je ne l’avais pas vu."

"Comme si je ne l’avais jamais quitté"

Malgré cette longue distance entre les deux hommes, Phillips confie que cette visite s’est tellement bien déroulée que c’était "comme si je ne l’avais jamais quitté." "Il avait l'air un peu plus vieux et tout ça, mais c'était comme si c'était la dernière fois que je le voyais. Nous avons ri, parlé de football et dit à quel point il était fier."

Le média anglais précise que le père de Philipps, prénommé Mark, purge une peine de 12 ans de prison, non loin du centre d’entraînement de Leeds. Ce dernier aurait eu un passé conjugué entre des violences et de la toxicomanie. De son côté, Phillips espère voir son père sortir dans deux ou trois ans, et compte bien l’aider à retrouver une vie normale: "Je n'ai jamais eu de problème avec la relation que nous avons eue. J'aimerais qu'il sorte, qu'il soit dans une maison sécurisée et que je puisse venir le voir. Je dois attendre."

Cependant, le père du Citizen aurait quelques réticences à accepter l’aide d’un fils qu’il ne veut pas "déranger, parce qu’il n’a pas été là pendant notre enfance": "Il ne veut pas prendre notre temps, mais je lui dis toujours que s'il a besoin d'appeler, il n'a qu'à le faire."