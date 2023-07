Manchester City: "C'était difficile à accepter", Phillips revient sur les critiques de Guardiola sur son "surpoids"

Auteur du triplé dès sa première saison avec Manchester City, Kalvin Phillips s'est contenté d'un statut de remplaçant. Si le milieu anglais a eu du mal à composer avec cette situation, il n'a que peu apprécié également les critiques de Pep Guardiola sur sa condition physique en cours d'année.

"Il n'est pas blessé, il est arrivé en surpoids". Voilà comment Pep Guardiola avait décrit la situation de Kalvin Phillips à son retour de la Coupe du monde disputée au Qatar. Arrivé l'été dernier à Manchester City en provenance de Leeds, le milieu de terrain anglais n'a pas vécu la première saison espérée d'un point de vue personnel.

Kalvin Phillips s'est retrouvé sous le feu des projecteurs après les déclarations de Pep Guardiola quant à sa forme physique. Lors d'un match contre Chelsea début janvier, les supporters des Blues avaient récupéré le sujet pour chanter sur le thème des problèmes de poids de l'international anglais. "C'était probablement un peu difficile à accepter en raison du nombre de personnes qui en parlaient, a commenté le principal intéressé dans un entretien à la BBC Le manager a fait ses commentaires et je les respecte. Pour moi, je n'étais pas en surpoids, mais le manager a vu les choses très différemment."

"J'ai fait de mon mieux pour essayer d'être le plus en forme possible et j'étais sur le banc pour le match contre Leeds (28 décembre) immédiatement après et j'ai été en forme à chaque match depuis, a ajouté Phillips sur sa condition. Il y a juste eu un malentendu entre moi et certains membres du staff."

"Les anciens m'ont dit qu'il fallait au moins un an pour qu'on comprenne vraiment ce que Guardiola veut"

Si Manchester City a réalisé le triplé Ligue des champions-Premier League-FA Cup, Kalvin Phillips n'a joué que 19 matchs au total dans ces trois compétitions. De quoi forcément créer un peu de frustration. "J'ai parlé à plusieurs joueurs de leur première saison à City et de la difficulté qu'ils ont eue à la vivre. Ils m'ont dit qu'il fallait au moins 12 mois pour que quelqu'un comprenne vraiment ce que le manager veut qu'il fasse et comment il veut qu'il travaille, a raconté Phillips. La première saison est toujours difficile, mais j'espère que la prochaine sera un peu meilleure pour moi. J'ai hâte de me mettre au travail."

Transféré contre 49 millions d'euros à Manchester City, Kalvin Phillips est sous contrat jusqu'en juin 2028. De son côté, Pep Guardiola sera toujours sur le banc pour l'exercice à venir. Reste à savoir si le joueur de 27 ans ressentira les vertus positives d'une première saison sous les ordres du technicien espagnol.