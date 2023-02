CIO, Premier League, UEFA…. Les dons du monde du sport pour la Turquie et la Syrie après le séisme

A l’image du Comité international olympique et de la Premier League, le monde du sport se mobilise pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en début de semaine et fait plus de 22.000 morts.

La Premier League va faire un don d'un million de livres, soit près de 1,13 millions d’euros pour soutenir les efforts des secours qui oeuvrent auprès des victimes du tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie lundi.

"La ligue va faire un don d'un million de livres au comité d'urgence pour les catastrophes pour fournir de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin", ont déclaré dans un communiqué les dirigeants du championnat anglais, quatre jours après le séisme qui a tué plus de 22.000 personnes.

Pour afficher leur soutien, les joueurs de Premier League porteront un brassard noir lors des rencontres de ce week-end. L'UEFA a également annoncé avoir fait un don de 150.000 euros à la fédération turque de football ainsi qu'un autre de 50.000 euros à des groupes présents sur le terrain pour aider les victimes.

Le CIO va débloquer un milliard de dollars

Le CIO est aussi solidaire et généreux. Le mouvement olympique va débloquer en urgence un milliard de dollars, environs 940 millions d'euros pour aider les sportifs, réfugiés et personnes déplacées dans les régions touchées par le séisme de lundi en Turquie et Syrie, a annoncé le CIO vendredi soir. L'instance olympique basée à Lausanne, le Conseil olympique d'Asie et les Comités olympiques européens verseront 250.000 dollars (234.000 euros) chacun, tandis que l'Olympic Refuge Foundation (ORF), créée en 2017 par le CIO, mettra à disposition 260.000 dollars (243.000 euros) supplémentaires, détaille l'organisation.

L'aide d'urgence en Turquie "sera acheminée par l'intermédiaire de l'ORF et ses partenaires présents sur le terrain. En Syrie, nous travaillerons avec les ONG internationales et les agences des Nations unies qui sont en mesure d'accéder aux zones touchées par le séisme", explique le patron du CIO Thomas Bach, cité dans un communiqué.

Concrètement, l'ORF redéploie ses fonds alloués au programme turc "Sport et solidarité" lancé en mai 2022, destiné à utiliser le sport pour aider "les jeunes réfugiés et demandeurs d'asile afin qu'ils se sentent en sécurité et protégés", explique le CIO. Or "Sport et solidarité" concerne sept des villes les plus densément peuplées de Turquie, "y compris dans les zones les plus touchées par le tremblement de terre (Mersin, Sanliurfa et Adana), où se trouve également une importante population de réfugiés syriens". "Compte tenu de l'impact dévastateur du séisme sur cette population de réfugiés, leurs familles et la communauté d'accueil, la contribution de l'ORF, initialement prévue pour soutenir le programme, sera désormais utilisée pour l'aide humanitaire, comme la fourniture de vêtements, de couvertures, de nourriture et d'abris", précise l'instance olympique. Le séisme de lundi - l'une des pires catastrophes dans la région depuis un siècle - a tué près de 23.000 personnes en Turquie et Syrie.