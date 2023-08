Echecs: après les accusations de triche et le procès, Carlsen et Niemann enterrent la hache de guerre

Les joueurs d'échecs norvégien Magnus Carlsen et américain Hans Niemann, en froid depuis que le premier a accusé le second d'avoir triché en tournoi, ont fait la paix et sont prêts à de nouveau s'affronter autour d'un échiquier.

L'épilogue, semble-t-il, d'un long et médiatique psychodrame. Les joueurs d'échecs norvégien Magnus Carlsen et américain Hans Niemann, en froid depuis que le premier a accusé le second d'avoir triché en tournoi, ont fait la paix et sont prêts à de nouveau s'affronter autour d'un échiquier, selon un communiqué publié sur le site chess.com.

"Les deux parties négocient en privé de bonne foi depuis juin pour résoudre leurs problèmes et permettre au monde des échecs d'aller de l'avant sans contentieux supplémentaire", peut-on lire dans le communiqué. "Nous sommes heureux d'annoncer que toutes les parties sont parvenues à un accord", y est-il écrit, sans en détailler les termes.

Niemann dit "avoir hâte de batailler contre Magnus aux échecs plutôt que dans un prétoire"

Le différend entre les deux joueurs a débuté le 5 septembre 2022, quand Niemann a battu Carlsen, alors quintuple champion du monde, lors de la Coupe Sinquefield, un tournoi d'échecs organisé chaque année à Saint-Louis, dans le Missouri.





Le Norvégien s'était alors retiré du tournoi avec fracas, accusant de façon sibylline son adversaire de tricherie et multipliant depuis les insinuations. D'autres grands maîtres internationaux comme le Japonais Hikaru Nakamura lui avaient emboîté le pas et chess.com, première plateforme d'échecs en ligne au monde, avait jugé que l'Américain avait "probablement triché" au moins 100 fois lors de parties en ligne.

S'il a reconnu avoir triché sur chess.com à deux reprises, quand il avait 12 et 16 ans, Niemann, aujourd'hui âgé de 20 ans, niait avoir continué de le faire et s'était dit "prêt à jouer nu" pour le démontrer. Il avait aussi traîné ses accusateurs devant la justice américaine, leur réclamant 100 millions de dollars de réparations, mais un juge fédéral l'a débouté en juin.

"J'accepte et je comprends le rapport de chess.com, y compris l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de preuve déterminante que Niemann ait triché dans sa partie contre moi lors de la Coupe Sinquefield", a commenté Magnus Carlsen, cité dans le communiqué. "Je suis prêt à jouer à l'avenir contre Niemann si l'on est amené à se rencontrer", a-t-il ajouté.

Contacté par l'AFP, son porte-parole n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. De son côté, Niemann, également cité par le communiqué, a dit "avoir hâte de batailler contre Magnus aux échecs plutôt que dans un prétoire". Considéré comme le plus grand joueur d'échecs du XXIe siècle, Carlsen a renoncé à disputer le championnat du monde depuis 2023, lassé par le format de la compétition et son enchaînement de parties longues, laissant ainsi Ding Liren devenir le premier champion du monde chinois de l'histoire.