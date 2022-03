Guerre en Ukraine: Fonseca raconte sa fuite d'Ukraine après un très long périple

Paulo Fonseca, entraîneur du Shakhtar Donetsk entre 2016 et 2019, a dû dormir dans un bunker et faire 30 heures de route pour fuire l'Ukraine et l'invasion russe.

Paulo Fonseca (48 ans), l'entraîneur portugais passé par le Shakhtar Donetsk, qui a assuré sur Twitter être en sécurité en Roumanie, a raconté au média anglais Sky Sports son évacuation en urgence d'Ukraine, en pleine guerre déclenchée par la Russie.

"Ma famille et moi sommes en sécurité en Roumanie et nous espérons rentrer au Portugal ce lundi, explique-t-il. Le cauchemar continue pour les Ukrainiens et nous appelons à leur venir en aide et à mettre fin à la guerre."

Une nuit dans un bunker et 30 heures de route

La semaine dernière, l'ancien technicien de l'AS Roma (2019-2021) a été réveillé en pleine nuit par le bruit des missiles frappant Kyiv, où il réside avec sa famille. Contacté par Dario Srna (directeur sportif du Shakhtar), Paulo Fonseca a quitté la capitale pour se réfugier dans l'est ukrainien. "Nous ne savions pas quoi faire. Tout le monde essayait de quitter Kyiv", révèle t-il. Dario m'a appelé et m'a dit de venir à l'hôtel appartenant au président du Shakhtar. Nous avons déménagé là-bas et avons passé la nuit dans un bunker, pendant un jour et demi au total, avec les joueurs brésiliens et le staff du Shakhtar."

Fonseca et sa famille se rapprochent alors l'ambassade du Portugal qui leur fournit une voiture pour quitter le pays. "J'ai décidé de partir le lendemain matin et nous avons commencé un long voyage jusqu'à la frontière roumaine, c'était dangereux, nous avons voyagé toute la journée et toute la nuit sans nous arrêter. Le voyage a duré 30 heures. J'ai vu plusieurs fois les troupes ukrainiennes passer sur la route, nous nous sommes arrêtés et avons entendu les alarmes, plusieurs fois, et il y avait un beaucoup de trafic."

Paulo Fonseca est passé sur les banc du FC Porto, du Shakhtar Donetsk et de l'AS Roma. © Icon Sport

L'entraîneur s'estime chanceux de s'en être sorti indemne: "Nous avons passé beaucoup de temps à rouler à 5 km/h. Pendant le voyage, bien sûr, nous étions en danger même en conduisant de nuit. J'ai entendu les avions passer, mais je n'ai pas vu de tirs ni de combats. Finalement, nous sommes arrivés à la frontière, en sécurité, ce qui était le plus important."

Paulo Fonseca, triple champion d'Ukraine avec le Shakhtar (2017, 2018, 2019), a confié que les récents événements le conduisent à relativiser l'importance de son métier: "Cette réalité m'a montré que nous avons des choses bien plus importantes que le football. J'aime mon métier, j'aime le football, mais la vie des gens est bien plus importante. J'aimerais tellement les aider, mais je me sens impuissant. Ces gens ne méritent pas de vivre ce qu'ils vivent. C'est tellement injuste. Les Ukrainiens veulent juste la paix. Je vois que l'Europe essaie d'aider tout le monde, je comprends la situation politique, mais je dois dire que ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire de plus, mais nous devons faire plus."