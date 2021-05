AS Rome: Fonseca va quitter le club, Sarri favori pour le remplacer

Quasiment éliminée de la Ligue Europa et distancée en Serie A, l'AS Rome a annoncé qu'elle ne prolongerait pas le contrat de son entraîneur Paulo Fonseca. Le Portugais pourrait être remplacé par Maurizio Sarri sur le banc romain la saison prochaine.

Limogé par la Juventus Turin après son élimination en Ligue des champions contre Lyon, Maurizio Sarri pourrait profiter d'un autre fiasco italien en Europe pour retrouver un banc.

Une semaine après la gifle subie contre Manchester United en demi-finale aller de Ligue Europa (2-6), l'AS Rome a annoncé que son entraîneur Paulo Fonseca quitterait le club en fin de saison. Le technicien portugais avait rejoint la capitale italienne en juillet 2019 après trois belles saisons au Shaktar Donetsk.

Cinquième de Serie A en 2020 et septième cette saison, à quatre matches de la fin, la Roma va de nouveau manquer une qualification en Ligue des champions, à moins d'une "remontada" contre les Red Devils en Ligue Europa puis d'une victoire finale dans cette C3.

Aucun trophée depuis 2008

Mais selon La Gazzetta dello Sport, le club italien ne devrait pas chercher longtemps le remplaçant de Fonseca. Le quotidien italien affirme que Maurizio Sarri est à "un pas" de rejoindre le banc de la Louve. Ex-coach du Napoli et de Chelsea, le coach de 62 ans est sans club depuis son éviction de la Juventus le 8 août dernier.

Champion d'Italie avec les Bianconeri en 2020 et vainqueur de la Ligue Europa en 2019 avec Chelsea, Sarri sera très attendu dans un club qui n'a plus gagné de trophée depuis une Coupe et une Supercoupe d'Italie en 2008.