Guerre en Ukraine: la très belle initiative du club de Saint-Omer pour venir en aide aux civils et soldats

Club de football de National 3, l'USP de Saint-Omer enverra mardi quatre de ses minibus en direction de la frontière ukrainienne. L'occasion d'envoyer de l'aide à la population locale mais aussi de revenir ensuite en France avec une vingtaine de réfugiés.

C'est une formidable initiative. Pourtant à des centaines de kilomètres des combats en Ukraine, le club de football de Saint-Omer va venir en soutien aux habitants locaux. Résidente de National 3, la formation du Pas-de-Calais va utiliser quatre minibus chargés pour envoyer de l'aide en tous genres (à voir dans le reportage de BFMTV ci-dessus).

Neuf chauffeurs bénévoles se relaieront pour conduire ces véhicules, qui partiront mardi matin direction la Pologne, à la frontière de l'Ukraine, pour 1.500 kilomètres de route. Couches, protections hygiéniques, des vêtements, des jouets, des médicaments, des batteries portables pour des soldats sur les fronts... Voilà une liste bien fournie d'objets qui seront envoyés à l'Est de l'Europe.

Des refugiés vont revenir avec les minibus

Président de l'Union Sportive du Pays de Saint-Omer (USPSO), Pascal Périau explique la démarche à BFMTV: "Disons que les valeurs du club sont de servir et d'aider les personnes en difficulté. Après les actions réalisées en faveur des Restos du coeur et aussi de l'handicap, il était primordial pour nous d'aider ces familles ukrainiennes, ces femmes et enfants qui souffrent."

Un match caritatif a été organisé aussi pour payer les frais du voyage. "C'est une goutte peut-être dans l'océan mais la recette de ce match, avec des dons privés et d'entreprises, nous a permis de réaliser cette mission", détaille Pascal Périau. Les minibus devraient arriver désormais mardi soir à Varsovie. Ils serviront aussi à ramener jeudi prochain une vingtaine de réfugiés en France, dont des femmes enceintes.