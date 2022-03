Guerre en Ukraine: le témoignage fort d'un couple de patineurs ukrainiens aux championnats du monde

Les patineurs ukrainiens Alexandra Nazarova et Maxim Nikitin ont pu quitter leur pays pour disputer les championnats du monde de patinage artistique à Montpellier. Malgré la guerre qui sévit, ils gardent le sourire et profitent de l'instant.

Quand vous choisissez vos costumes, avez-vous quelque chose en tête ?

Maxim Nikitin: Nos costumes sont restés en Ukraine. Actuellement on ne peut pas porter des costumes brillants car qu’il y a une guerre dans notre pays, des gens meurt chez nous. Avec ce costume aux couleurs de notre pays, bleue et jaune, on veut passer un message au monde entier, c’était la meilleure décision pour nous de porter ce costume.

Qu'est-ce que cela représente pour vous d’être ici ?

Alexandra Nazarova: On essaie de soutenir notre pays du mieux qu’on peut et c’est tout. On patine pour nos familles, notre peuple, c’est ce qu’on fait de mieux.

Maxim Nikitin: Nous avons aussi la chance de pouvoir parler, on veut dire au monde entier ce qui se passe en Ukraine. Ça fait déjà un mois que les Russes nous attaque; nous et notre famille. C’est une attaque fasciste. C’est important pour nous de dire au monde entier de faire attention, il y a un mois personne n’imaginait ce qui se passe actuellement. On pensait que c’était impossible.

Que peut faire le patinage ?

Maxim Nikitin: Les gens en Ukraine savent que nous sommes en compétition, et on a déjà eu des retours. Les gens nous remercient de les représenter, de représenter le pays. On suit au maximum la situation dans notre pays, les infos, les morts, les attaques. On essaie de les rendre fiers et on les remercie.

Alexandra Nazarova: Les gens sont fiers de nous, ça les aide.

Maxim Nikitin: Dans notre pays, les gens nous remercient car ils nous regardent patiner, et ça leur permet de penser à autre chose. Ils sont dans des endroits sécurisés, dans le métro, et pour eux c’est important de voir que nous sommes soutenus à travers le monde. On essaie d’aider du mieux qu’on peut

Il n’y a pas de russes à Montpellier. Ce genre de décision est importante pour vous ?

Maxim Nikitin: Oui c’est important pour nous. On dit que le sport et la politique ne doivent pas se mélanger. Mais cette règle ne peut pas être appliquée actuellement. Premièrement, ce n’est pas de la politique, car ils tirent sur notre peuple, des enfants meurent. Beaucoup de sportifs russes supportent la politique de leur pays. Je ne peux pas dire que ce sont eux qui tirent, mais ils supportent leur pays. (…). Donc on ne peut pas séparer sport et politique. Le monde entier doit leur dire que ce qu’ils font est mal. Le 2e jour de la guerre, on était en Ukraine, ils disaient qu’ils ne tiraient pas sur les civils, qu’ils ne visaient pas les bâtiments civils. Mais je l’ai vu de mes propres yeux.

Quel a été le rôle des autres fédérations ?

Maxim Nikitin: Braucoup de gens nous ont aidé, nous ont proposé leur soutien dès le début. Nous avons eu quelques soucis pour venir mais on nous a aidé. La Fédération française par sa présidente Natalie Péchalat a été en contact avec nous. Elle nous a aidé a dit qu’ils pouvaient nous aider, même après la compétition. Ce n'est pas que la Fédération française, ce sont toutes les Fédérations. Beaucoup de Fédérations nous ont aidé, toutes même. En Ukraine nous avons beaucoup de jeunes patineurs et les Fédérations ont proposé de les accueillir, de les faire patiner, de les loger, les nourrir. Je suis très fier et heureux de voir que des gens normaux à travers le monde sont près à nous aider.