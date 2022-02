Guerre en Ukraine: les mots forts de Guardiola, qui partage l’inquiétude de son joueur Zinchenko

À 18h30, Everton et Manchester City sont opposés durant cette nouvelle journée de Premier League. Avant la rencontre, le coach Pep Guardiola a partagé l’inquiétude d’Oleksandr Zinchenko, forcément touché par le conflit entre son pays natal l’Ukraine et la Russie.

Manchester City a certainement à cœur de battre Everton afin de prendre de l’avance sur son dauphin Liverpool, qui ne compte que trois points de retard au classement. Mais pour Oleksandr Zinchenko qui voit son pays natal l’Ukraine être attaqué par la Russie, cette rencontre doit sembler assez secondaire. Installé sur le banc de touche, tout comme son compatriote dans le camp adverse Vitaliy Mykolenko, Zinchenko peut compter sur le soutien de son coach Pep Guardiola: "Evidemment on est plus sensibles, surtout Oleksandr, a-t-il confié sur Sky Sports. Mais cela devrait inquiéter partout dans le monde. Evidemment on est sensibles, on suit ce qu’il se passe."

L’Espagnol en a dit plus sur l’état psychologique de son joueur: "Zinchenko? Il est inquiet évidemment, vous l’êtes quand le pays dans lequel vous avez grandi, où sont votre famille et vos amis, est attaqué sur une décision d’une seule personne pour deux peuples…ils sont chez eux et envoient des gens se faire tuer. Tout le monde serait inquiet comme l’est Oleksandr."

"Mon pays appartient aux Ukrainiens"

À l’échauffement, le joueur des Cityzens et celui des Toffees Mykolenko ont offert une belle image en se faisant une accolade dans ce moment difficile pour les deux footballeurs. Quelques minutes plus tard, Zinchenko n’a pas pu retenir ses larmes lorsque des messages de soutien se sont succédés sur la pelouse de Goodison Park.

Sur les réseaux sociaux, le joueur de 25 a partagé un message où il affirme que l’Ukraine n’appartiendra jamais aux Russes: "Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l’approprier. Nous n’abandonnerons pas ! Gloire à l’Ukraine."