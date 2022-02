Manchester City: le message pro-ukrainien de Zinchenko

Oleksandr Zinchenko, international ukrainien de Manchester City (25 ans), a publié un message sur Instagram pour clamer son amour à son pays et défendre ses intérêts après l’entrée de forces armées russes dans les régions de Donetsk et Luhansk.

Oleksandr Zinchenko ne pouvait pas rester sans réaction face à la situation. Le défenseur ou milieu de terrain de Manchester City a publié un message sur Instagram pour clamer son amour son pays et défendre son indépendance face à la menace d’une guerre avec la Russie. Mardi, Vladimir Patine, président russe, a autorisé l’entrée de véhicules armés dans les régions de Donetsk et Louhansk, à l’Est du pays qu’il déclare comme indépendantes.

"Mon pays appartient aux Ukrainiens"

"Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays, écrit le joueur de 25 ans sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion. Sur la photo - mon pays. Le pays où je suis né et où j'ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas! Gloire à l'Ukraine."

Zinchenko portait le brassard de capitaine de l’Ukraine lors du dernier Euro. Il compte 48 sélections depuis ses débuts internationaux en 2015. Formé au Shakhtar Donetsk, celui qui peut évoluer comme latéral gauche ou milieu de terrain a passé un an et demi au sein du club russe d’Ufa (2015-2016) avant de rejoindre Manchester City en 2016.

La situation de crise entre l’Ukraine et la Russie a déjà quelques répercussions dans le monde du football. La finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain, pourrait être délocalisée. Les médias anglais évoquent la possibilité que la rencontre soit reprogrammée à Wembley. Boris Johnson, Premier ministre anglais, a d’ailleurs poussé pour cette possibilité mardi. Devant le Parlement, il a déclaré aux députés qu'il n'y avait "aucune chance d'organiser des tournois de football dans une Russie qui envahit des pays souverains".