Guerre en Ukraine: parti signer un contrat, un ancien joueur du Werder est bloqué à Kharkiv et dort dans le métro

Abdullah Dogan, formé au Werder Brême, s'est rendu en début de semaine en Ukraine afin d'y signer un contrat avec le Metalist Kharkiv, rapporte Bild. Censé retourner à Brême jeudi, le joueur turc a rencontré des problèmes de passeport et a assisté à l'éclatement de la guerre dans le pays. Depuis, celui-ci est bloqué et dort dans le métro.

Après le témoignage de Farès Bahlouli vendredi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, c'est un autre (futur) joueur du Metalist Kharkiv qui a raconté ses déboires après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

Dans les colonnes de Bild, Abdullah Dogan, ailier droit de 25 ans formé au Werder, explique ce samedi être bloqué dans la ville ukrainienne située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Arrivé lundi à Kharkiv afin de signer un contrat avec le club de deuxième division, il devait rentrer à Brême jeudi. Mais l'éclatement de la guerre et des problèmes de passeport ont contrarié ses plans. Depuis, le Turc dort avec sa valise dans les couloirs du métro, refuge de milliers d'habitants et dont les stations font office d'abris anti-atomique.

"Les Russes sont à proximité, je dois fuir"

"Si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais jamais voyagé ici", explique-t-il. "Je suis choqué. J'ai vu des chars et des hélicoptères à l'aéroport. Je dors dans le métro car des coups de feu se font entendre à l'extérieur. Cela semble plus sûr que les immeubles d'habitation. J'ai peur de ne plus revoir ma fiancée et mes frères et soeurs, je suis très inquiet pour ma vie." Son dernier message adressé aux journalistes du quotidien allemand est des plus glaçants : "Les Russes sont à proximité. Je dois fuir."

Pour l'instant, ses demandes d'aide auprès de l'ambassade d'Allemagne en Ukraine sont restées lettre morte, l'agence de Kiev étant fermée et le trafic aérien suspendu.