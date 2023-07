Gymnastique: Larry Nassar, l'ex-médecin de l'équipe américaine et prédateur sexuel, a été poignardé en prison

L'ex-médecin sportif Larry Nassar, condamné pour avoir agressé sexuellement des centaines de gymnastes américaines, a reçu plusieurs coups de couteau en prison lors d'une altercation avec un autre détenu, rapporte l'agence Associated Press.

Condamné à plus de cent ans de prison pour avoir agressé sexuellement au moins 265 gymnastes, dont la star de la discipline Simone Biles, l’ex-médecin de l’équipe américaine Larry Nassar a été poignardé dans le centre pénitentiaire où il séjourne, en Floride. Selon Associated Press, l'agression se serait produite dimanche. L’état de santé de Larry Nassar est stable, d’après l’agence de presse. Il aurait reçu plusieurs coups de couteau dans le dos et au niveau de la poitrine lors d'une altercation avec un autre détenu. Un défaut de surveillance aurait pu conduire son agresseur à agir. Associated Press rapporte que la prison dans laquelle est détenu Larry Nassar faisait face à une pénurie de personnel.

Lourdement condamné en 2017 et 2018

Larry Nassar, accusé d’avoir abusé en toute impunité et pendant vingt ans de jeunes gymnastes, anonymes ou championnes olympiques, la plupart mineures, au sein de la fédération de gymnastique, à l'université d'État du Michigan et dans un club de gymnastique, est à l’origine du plus grand scandale sexuel de l’histoire du sport américain.

Nassar a écopé en février 2018 d'une peine de 40 à 125 années de prison à l'issue de son troisième et dernier procès, venue s’ajouter à deux précédentes lourdes condamnations: 60 ans pour possession d'images pédopornographiques en décembre 2017, et de 40 à 175 ans pour avoir agressé près de 160 gymnastes, la plupart mineures, anonymes comme championnes olympiques, fin janvier 2018.