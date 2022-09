"Ils étaient sous le choc", Evra raconte sa tournée avec l’OMS pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants

Dans une interview accordée au Guardian, Patrice Evra explique comment il œuvre auprès de l’Organisation mondiale de la santé pour la protection des enfants dans le monde, notamment en Afrique. L’ancien capitaine des Bleus, né au Sénégal, a révélé l’an passé avoir subi des abus sexuels à l’âge de 13 ans.

Après les confidences, la mobilisation. Patrice Evra a révélé l’an passé avoir été victime d’abus sexuels de la part d’un enseignant lorsqu’il avait 13 ans. Un souvenir douloureux que l’ancien défenseur de l’équipe de France a partagé dans son autobiographie, avant de faire le tour des médias pour en parler plus longuement. Alors qu’il a stoppé sa carrière de footballeur depuis juillet 2019, Evra est désormais pleinement investi dans la lutte pour la protection des enfants dans le monde. La semaine dernière, il s'est exprimé sur le sujet lors de l'assemblée générale des Nations Unies à New York, lors de laquelle son discours a été très applaudi. L’ex-latéral gauche de Manchester United, né au Sénégal, oeuvre avec l'Organisation mondiale de la santé et se déplace régulièrement en Afrique pour rencontrer des victimes, qu’il appelle "des survivants".

"J’ai rencontré beaucoup de survivants, explique-t-il dans une interview accordée au Guardian. Je suis dans un processus d’apprentissage. Ce n’est pas parce que j’ai subi des violences sexuelles à 13 ans que je sais tout (…) Je suis allé dans une école, le professeur a demandé aux enfants: ‘Pensez-vous qu’un homme noir puisse être maltraité?’ Ils ont tous répondu non. Puis, je leur ai partagé mon histoire. Ils ne pouvaient pas y croire. Pour eux, c’était impossible pour un homme."

"Je suis un homme différent"

"L’abus est tabou, mais j’aime tout ce qui est tabou, poursuit la star de 41 ans. Dans la culture africaine, pour une personne noire, il peut même être difficile de parler d’amour. Je n’ai jamais vu ma mère embrasser mon père. Donc le fait de voir un Africain réussir sa vie et parler ensuite de choses comme ça, ils étaient sous le choc."

Depuis la fin de sa carrière et ses révélations personnelles, Evra admet avoir changé de mentalité. En fendant sa carapace. "Cela aurait été trop difficile de montrer de l’émotion lorsque je jouais encore, estime-t-il. Je me souviens d’une fois, on était dans un avion avec mon équipe. Un joueur regardait un film et il pleurait. Je lui ai demandé: ‘Pourquoi, tu pleures?’ Il m’a dit: ‘Ce film, je l’ai regardé cinq fois et ça me fait toujours pleurer. Ma première réaction a été de me tourner vers mes coéquipiers et de dire: ‘Ce gars ne peut pas jouer un match de foot, c’est un faible’. Mais maintenant, je suis un homme différent, je regarderais ce film avec lui et on pleurerait ensemble".