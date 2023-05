L’hommage du Stade Rennais au journaliste Arman Soldin, tué en Ukraine

Journaliste reporter d’images présent en Ukraine pour l’AFP, Arman Soldin a été tué lors d’une attaque de roquettes. Sur les réseaux sociaux, le Stade Rennais qui comptait dans ses rangs le reporter au sein des U13 et U15 a rendu hommage à celui qui supportait les Bretons.

Présent en Ukraine pour l’AFP afin de couvrir la guerre en cours, le journaliste Arman Soldin a été tragiquement tué ce mardi lors d’une attaque de roquettes dans l’est du pays. Fervant supporter du Stade Rennais, le reporter a été honoré par son club de cœur:

"C’est avec une grande tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition d’Arman Soldin qui a perdu la vie en Ukraine, en exerçant son métier de journaliste reporter d’images (…) L'ensemble du club adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Arman."

Un passage avec les jeunes du club

Le club révèle aussi que Arman Soldin avait porté les couleurs du club chez les jeunes: "Passionné des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs de 2006 à 2008 en U13 et U15. L'ensemble du club adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Arman." L’Agence France-Presse précise qu’il avait abandonné ses espoirs de faire carrière chez les pros.

Dans son communiqué, l’AFP explique que le journaliste avait l’habitude de se rendre sur le front depuis septembre 2022, et qu’il "avait couvert les premiers jours de l’invasion russe." Le directeur de l’information de l’AFP Philip Chetwynd a aussi eu rendu hommage au reporter: "Le travail brillant d’Arman résumait tout ce qui nous rend fier du journalisme de l’AFP en Ukraine."