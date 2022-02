La Fondation 30 millions d’amis porte plainte contre Zouma et demande sa radiation de l'équipe de France

Après l’association protectrice des animaux PETA, c’est au tour de la Fondation 30 millions d’amis de réagir à la vidéo où Kurt Zouma frappe l'un de ses chats. Sur son site, elle annonce porter plainte contre le défenseur.

Les réactions se font de plus en plus nombreuses concernant la vidéo publiée par The Sun, où Kurt Zouma frappe à plusieurs reprises l'un de ses chats. Devant l’ampleur de la situation, le joueur de West Ham a présenté des excuses et a vu son club condamner son geste.

Si aucune sanction n’a été prononcée à l’heure actuelle envers le Français, ce dernier voit des associations protectrices des animaux hausser le ton. Ce mardi, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a demandé des poursuites contre Zouma.

La Fondation 30 millions d’amis a décidé d’aller plus loin en déposant "une plainte contre lui. Selon l’article 113-6 du Code Pénal, la loi pénale est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis."

Que risque Zouma ?

Comme PETA, la Fondation exige que Zouma ne soit plus sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps. Tout en précisant jusqu'où pourrait aller la peine contre l’élément des Hammers: "L’Angleterre est particulièrement attentives aux actes de maltraitance envers les animaux. Les auteurs de maltraitance animale encourent jusqu’à cinq ans de prison depuis une loi votée en 2021."

De plus, l’association assure avoir le soutien de la RSPCA en Angleterre (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals): "la RSPCA, la plus grande association de protection animale outre-manche, a réagi diplomatiquement à cette vidéo "très bouleversante": elle remercie "les personnes qui signalent les cas suspects de souffrance animale" et indique qu’elle examinera "toutes les plaintes."