West Ham: une association protectrice des animaux demande le retrait de ses chats à Zouma

Après la sortie d’une vidéo montrant que Kurt Zouma maltraitant son chat, les critiques sont nombreuses sur le défenseur. L’association protectrice des animaux PETA demande que la garde des chats soit retirée à l'international français.

Ce lundi, le tabloïd The Sun a diffusé une vidéo où l’on voit Kurt Zouma frapper à plusieurs reprises un de ses chats. Des images ayant grandement choqué les internautes sur les réseaux sociaux.

Pour que le défenseur international français soit sanctionné pour son comportement, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a communiqué plusieurs demandes concernant des sanctions contre le Français. Via un communiqué, l’association protectrice des animaux exige que le joueur de West Ham voit la garde de ses deux chats lui être "retirée de toute urgence et placés chez quelqu’un capable de leur montrer le respect et l’empathie qui manquent clairement à Zouma, qui ne devrait plus être autorisé à détenir des animaux."

Un avenir chez les Bleus menacé ?

Si la Fédération française de football ne s’est pas prononcée sur cette affaire, PETA exige que l’avenir avec l’Equipe de France de l’international soit remis en question. Rappelons que l’élément formé à Saint-Etienne compte 9 matchs avec la sélection nationale.

"Nous appelons à des sanctions à la hauteur de l’acte et espérons que le joueur sera radié de l’Equipe de France. Notre pays ne peut pas accepter d’être représenté à l’international par une personne s’affichant en train de commettre des actes de violence et de cruauté aussi inadmissibles."

Des poursuites exigées

Malgré les images, la presse anglaise affirme que la police ne compte pas ouvrir une enquête contre Zouma. Une décision avec laquelle PETA n’est pas du tout en accord: "Il doit non seulement affronter le tribunal de l’opinion publique mais aussi être traîné devant une cour de justice."

Rappelons que les Hammers ont fermement condamné les agissements de leur joueur et assurent qu’ils "traiteront la question en interne." "Nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux", a conclu le club londonien.