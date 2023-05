Le tribunal de Barcelone accepte l'une des demandes des avocats de Dani Alves pour l'examen de la plaignante

D'après Copa, le tribunal de Barcelone a accédé à l'une des demandes des avocats de Dani Alves. Ceux-ci pourront nommer un psychologue en tant que témoin lors de l'examen qui sera réalisé sur la femme qui accuse le joueur brésilien de l'avoir violée.

Une demande des avocats de Dani Alves a abouti. Mardi, comme le rapporte Cope, le tribunal de Barcelone a donné son accord pour que la défense nomme un psychologue, qui aura pour mission de participer à l'examen de la femme victime de viol présumé.

Celle-ci accuse le Brésilien de l'avoir violée dans les toilettes d'une boîte de nuit de Barcelone fin décembre. Le 20 janvier, l'ancien du Barça avait été placé en détention provisoire. L'intérêt de l'examen, réalisé par un médecin, sera de savoir si la victime souffre bien de séquelles compatibles avec une agression sexuelle. Le psychologue nommé par les avocats d'Alves sera présent en tant que témoin.

Les avocats réclament la libération sous caution de Dani Alves

Si le tribunal de Barcelone estime que le rapport fourni par le médecin légiste doit "jouir d'une présomption de véracité, d'objectivité et d'impartialité", ses opinions "n'ont pas un caractère privilégié et ses conclusions sont susceptibles d'être contestées et ouvertement contredit par un témoin expert." Pour le tribunal, la présence de ce témoin est "conciliable" avec le statut de la victime.

En avril, les avocats de l'international brésilien ont demandé la libération sous caution de leur client, quelques jours après une nouvelle déclaration du joueur plaidant une relation consentie. Le tribunal de Barcelone avait rejeté cette nouvelle demande. Une nouvelle demande est prévue, basée sur la fourniture de preuves vidéo permettant de confronter le récit de la plaignante.