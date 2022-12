Mbappé, Giroud ou Griezmann parmi les personnalités préférées des Français en 2022

Selon un sondage de l'Ifop réalisé pour le JDD, Kylian Mbappé se hisse au pied du podium du classement des personnalités préférées des Français cette année. Olivier Giroud est également dans le top 10.

Il est battu par un chanteur qui ne donne plus de concert depuis dix ans, un astronaute devenu une bête médiatique et un acteur populaire qui n’en finit plus de cartonner au cinéma ou sur Netflix. Selon le traditionnel classement dévoilé par le "Journal du dimanche", Kylian Mbappé se hisse en 2022 à la quatrième place des personnalités préférées des Français.

Giroud aussi dans le top 10

D’après ce sondage réalisé par l’Ifop, du 12 au 14 décembre auprès d'un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, Jean-Jacques Goldman arrive en tête. Une habitude pour lui puisque c’est déjà la douzième fois qu’il décroche la première place. Le podium de ce classement est complété cette année par Thomas Pesquet et Omar Sy.

A 24 ans, Mbappé est donc le premier sportif. Il avait déjà terminé quatrième en 2018, quelques mois après le triomphe tricolore en Russie. Cette fois, l’Ifop a réalisé son enquête juste après la victoire contre l’Angleterre en quarts de finale du Mondial au Qatar. Un autre représentant des Bleus prend place dans le top 10 : Olivier Giroud (9e), devenu récemment le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

A noter également les bons classements d’Antoine Griezmann (11e), Hugo Lloris (18e) et Didier Deschamps (23e). Moins dans l'actualité mais toujours aussi apprécié par un public fidèle, Zinedine Zidane s’invite à la 15e place. L'ancien coach du Real Madrid fait mieux que Teddy Riner (24e), qui était troisième il y a cinq ans.

Certains se souviennent peut-être que Zidane était devenu en août 2000 le premier sportif à être sacré personnalité préférée des Français. L’ex-numéro 10 des Bleus avait ensuite retrouvé la tête de ce classement en 2003, 2004, 2006 (x2) et 2007.