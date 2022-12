Mort de Pelé: "Son héritage ne sera jamais oublié", le bel hommage de Mbappé après la disparition du roi

Kylian Mbappé na pas mis longtemps à rendre hommage à Pelé. L'attaquant du PSG s'est fendu d'un tweet pour saluer la mémoire de la légende du football, qui s'est éteinte à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre. Un message empli d'amour et de respect, comme en témoignaient déjà les rencontres récentes entre les deux hommes.

L'histoire retiendra que les derniers mots publics du roi Pelé l'ont été à destination de Lionel Messi et de Kylian Mbappé après la finale de la Coupe du monde remportée par l'Argentine. Et nul doute que ceux-ci résonnent encore dans l'esprit de l'attaquant des Bleus, en ce triste jour où la légende s'est éteinte à l'âge de 82 ans.

Le Brésilien avait salué "les quatre buts de son ami" (en comptant son tir au but), le félicitant ainsi que "la Pulga" pour le spectacle proposé. Des compliments qui s'ajoutent à ceux prodigués à l'encontre du meilleur buteur du Mondial quelques instants plus tôt, lorsque le numéro 7 parisien était devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des neuf buts en Coupe du monde, devançant l’ancienne idole de Santos. "Merci Kylian Mbappé", écrivait-il. "Je suis heureux de voir battre un autre de mes records dans cette Coupe du monde, mon ami."

Une amitié et un respect éternel de Mbappé envers Pelé

Cette amitié, loin d'être feinte, s'était par le passé matérialisée par une rencontre émouvante entre les deux hommes à Paris, en avril 2019. Les deux hommes avaient alors pris la pose côte à côte, un adoubement en règle de la part du roi Pelé envers le joueur tricolore.

Ce jeudi 29 décembre, donc, alors que le décès de Pelé était tout juste officiel, Kylian Mbappé n'a pas perdu de temps pour exprimer tout son regret de voir son ami s'envoler. Un message émouvant et plein d'un respect éternel : "Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. Repose en paix le roi"

En 2018, après que le Français ne soit devenu le plus jeune buteur en finale d'une Coupe du monde, chipant ainsi l'un des records du Brésilien, ce dernier avait fait le premier pas pour développer une relation que beaucoup jugent presque paternelle et filiale entre une légende de ce sport et une amenée à le devenir.