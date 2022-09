Minute de silence, émotion... les clubs de Premier League rendent hommage à la reine Elizabeth II

À 96 ans, la reine d’Angleterre Elizabeth II est décédée ce jeudi. Les clubs de Premier League ont manifesté leur hommage pour la défunte reine.

L’heure est au deuil en Angleterre. À 96 ans, la reine Elizabeth II est décédée. Une nouvelle qui touche évidemment le sport anglais qui tient à rendre hommage à son ancienne monarque. Sur les réseaux sociaux, la grande majorité des clubs anglais ont changé leurs fonds d’écran en mettant le logo de la formation sur un fond noir, synonyme de deuil.

Les grosses écuries anglaises ont quasiment toutes publié un dernier message pour la Reine: "Manchester City souhaite exprimer ses sincères condoléances à la famille royale suite au décès de sa Majesté la reine Elizabeth II." "Tout le monde à Arsenal est attristé par la nouvelle du décès de sa Majesté la Reine. Sa Majesté a rendu un service remarquable au Royaume-Uni et au Commonwealth pendant plus de huit décennies, et nous nous joignons à tant de gens dans le monde entier pour pleurer son décès."

En plus de publier une déclaration, Manchester United a réalisé une minute de silence avant son match de Ligue Europa actuellement en cours face à la Real Sociedad.

De même pour le match de West Ham en Ligue Europa Conférence face au Steaua Bucarest. De plus, les Mancuniens ont enlevé toutes les pubs lumineuses à Old Trafford. Tandis que les fans des Hammers ont entonné un puissant "God Save the Quenn" au sein du London Stadium.

Quid des matchs de Premier League ?

Au vu de la nouvelle, la tenue des matchs de Premier League de ce week-end est forcément remise en cause. Selon le Daily Mail, des discussions sont en cours avec le gouvernement pour en savoir plus sur le sujet, tout en précisant "qu’une annonce appropriée sera faite à la première occasion."

L’instance anglaise a également publié un message pour la reine: "La Premier League est profondément attristée d’apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille royale et à tous ceux qui, dans le monde entier pleurent la perte de Sa Majesté."

Le président de la ligue anglaise de football Rick Parry a lui relevé le lien fort qu’il y avait entre la Reine et le football: "La Reine s’intéressait vivement au sport, y compris au football. Sa Majesté a assisté à de nombreuses finales de la Coupe FA tout au long de son règne et a défendu notre sport national pendant ses nombreuses années de service."