Mort de Jean-Pierre Pernaut: la passion pour le sport auto de l'ancien journaliste star

Le journaliste Jean-Pierre Pernaut, mort ce mercredi à l'âge de 71 ans, était un grand passionné de sport automobile. Il prenait régulièrement part au Trophée Andros, avec son fils Olivier.

Il y a encore quelques années, la plus grande compétition automobile sur glace au monde comptait parmi ses participants l'homme aux 7.000 journaux télévisés, le présentateur de JT le plus regardé d'Europe. Mort mercredi à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon, Jean-Pierre Pernaut était un habitué du Trophée Andros (aujourd'hui rebaptisé e-Trophée Andros). L'ancien présentateur-star du 13H de TF1 était plus globalement un grand amateur de sport automobile. Il avait d'ailleurs choisi une photo de lui en tenue de pilote pour habiller son compte Instagram.

"C’est une histoire familiale car mon père, co-fondateur de l’Association sportive automobile de Picardie, a également été pilote, mais aussi commissaire de piste pendant dix ans aux 24 Heures du Mans, confiait-il en décembre 2020 à Ouest-France. J’ai passé plusieurs nuits blanches au virage de Mulsanne. Le Mans c’est mythique".

"Dans le JT, je parlais régulièrement du Trophée Andros, des courses régionales qui ont beaucoup de succès, du Tour auto que j'ai fait une fois avec des voitures anciennes. Voir la foule à 6 heures du matin en montagne, c'est génial. (...) Ma dernière saison, c'était en 2014, ensuite je me suis blessé au genou", disait-il dans un entretien à L'Équipe.

Une passion partagée avec ses fils

Jean-Pierre Pernaut a participé plus d'une dizaine de fois au Trophée Andros, au volant notamment d'une Citroën DS3. Cette course est exigeante et nécessite d'apprendre des techniques de pilotage bien particulières. Il en parlait dans une interview à Motors TV: "Le principe, c'est d'être à fond, de balancer la voiture, d'utiliser les quatre roues directrices pour que la voiture se balance toute seule, de freiner avant de la balancer, puis de remettre les roues droites et d'accélérer à fond".

Cette passion pour la mécanique, l'Amiénois l'a transmise à deux de ses fils. Olivier Pernaut, champion de France FFSA GT, est aussi le directeur d'écurie d'Orhes Racing. "J'ai pu lui présenter quelques pilotes de F1 et même l'emmener sur le circuit de Daytona, en Floride", se souvenait la vedette de la Une. Tom Pernaut, le cadet, pilote également.

Jean-Pierre Pernaut, qui a pu côtoyer Alain Prost et Olivier Panis au Trophée Andros, a aussi eu l'occasion de s'asseoir à côté de Sébastien Loeb. "J'ai eu la chance de rouler avec lui, s'est-il souvenu dans L'Équipe. Il conduit avec deux doigts, c'est magnifique... Mais dans la voiture, on est tellement bas qu'on voit à peine la route. Et avec les coups de frein, j'ai eu mal à la nuque pendant six mois".