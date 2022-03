Pierre Ménès a déposé plainte pour cyberharcèlement après la fin de sa collaboration avec EA Sports

Selon une information du Parisien ce jeudi, le chroniqueur Pierre Ménès a déposé plainte en mai dernier pour cyberharcèlement, quelques jours après la fin de sa collaboration avec l'éditeur de jeu vidéo Electronic Arts Sports. Le parquet de Meaux (Seine-et-Marne) a ouvert une enquête préliminaire. Les enquêteurs entendront prochainement le plaignant.

Un an après la fin de sa collaboration avec l'éditeur Electronic Arts Sports, qui développe le célèbre jeu vidéo FIFA, Pierre Ménès va bientôt être entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire. Selon une information du Parisien, l'ancien chroniqueur de Canal + avait déposé plainte pour cyberharcèlement le 25 mai 2021, à la suite de son éviction.

S'il officiait initialement aux commentaires du jeu FIFA 22, Pierre Menès a été mis à l'écart par EA Sports après l'affaire liée au documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", où deux journalistes l'accusaient d'agression sexuelle. Selon le principal intéressé, les tweets postés par EA Sports pour annoncer la fin du partenariat ont provoqué à son encontre du "cyberharcèlement, des injures à caractères grossophobe et des menaces de mort".

"Monsieur Pierre Ménès a subi un grave préjudice à cause du comportement irresponsable et irréfléchi de la société de jeux FIFA Electronic Arts", a commenté Me Arash Derambarsh, l'avocat de Pierre Ménès, dans un communiqué. Dans un courrier datant du 18 mai 2021, un médecin hospitalier de Saint-Nazaire alerte sur l'état de santé du chroniqueur, décrit comme quelqu'un ayant un discours "emprunt d'une grande tristesse", victime d'une "anxiété" et d'une "irritabilité" notamment. En clair, le courrier pointe du doigt la santé psychique de Pierre Ménès, perturbée après cette vague de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Une autre psychologue parle elle en décembre 2021 de "symptômes anxio-dépressifs", qui "apparaissent réactionnels à un contexte de harcèlement moral, ainsi que de propos calomnieux et diffamatoires dont il explique être victime".

Ménès bientôt jugé pour une affaire d'agression sexuelle

Pour rappel, Pierre Ménès est toujours visé par une enquête qui entend faire la lumière après les révélations du documentaire de Marie Portolano. L'ancienne collègue de Ménès l'accuse de lui avoir soulevé sa jupe et touché ses fesses lors d'une émission du Canal Football Club en 2016. Miné à l'époque par des problèmes de santé importants, Pierre Ménès assure ne pas se souvenir de ces incidents.

Pierre Ménès sera aussi jugé le 8 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Paris, pour une agression sexuelle présumée surevenue le 20 novembre dernier, dans une loge du Parc des Princes lors d'une rencontre entre le PSG et le FC Nantes. Accusé par une hôtesse d'accueil, Ménès conteste les faits reprochés.