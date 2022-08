Plusieurs joueurs de Manchester City, dont Mahrez et Grealish, pourraient être auditionnés pendant le procès de Mendy

Le procès de Benjamin Mendy, accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, a démarré ce mercredi en Angleterre et va durer plusieurs semaines. Plusieurs joueurs et ex joueurs de Manchester City pourraient être auditionnés.

Raheem Sterling (qui a rejoint Chelsea cet été), Jack Grealish, Kyle Walker, Riyad Mahrez et John Stones, anciens ou actuels joueurs de Manchester City, pourraient être auditionnés pendant le procès de Benjamin Mendy, qui a débuté ce mercredi devant la cour de justice de Chester.

Le latéral français est accusé par sept femmes de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle et comparaît à côté de Louis Saha Matturie, son co-accusé et qui semble être un membre de son entourage. Le procès durera plusieurs semaines, voire jusqu'à l'automne.

Le jury a été sélectionné

Aujourd’hui avait lieu la sélection des jurés pour le procès de l'ancien international français. Un panel de 38 personnes était présent. A ces personnes, on leur a tous demandé s'ils avaient des liens avec les joueurs cités ou s'ils les connaissaient personnellement. Cette demande pourrait être la première piste vers une audition de ces joueurs dans les prochaines semaines.

A noter que Benjamin Mendy a plaidé non coupable pour les dix chefs d'accusation à son encontre.