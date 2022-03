Polémique aux Etats-Unis après la victoire de la nageuse transgenre Lia Thomas, la politique s'en mêle

Le 17 mars dernier, la nageuse transgenre Lia Thomas a remporté la finale du 500 yards nage libre féminin des championnats universitaires. Un succès ayant fait réagir le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, qui accuse l’athlète de "porter atteinte à l’intégrité de la compétition". Le président de World Athletics Sebastien Coe a aussi réagi.

En remportant la finale du 500 yards nage libre féminin, Lia Thomas est devenue la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire (NCAA). En devançant d’une seconde et demi sa concurrente Emma Weyant, l’athlète a suscité pas mal de réactions.

Via un communiqué, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis n’a pas hésité à mettre en doute la légitimité de cette victoire: "C’est ma détermination que les hommes ne devraient pas être en compétition avec des femmes comme Emma Wayant." L’homme politique accuse également la NCAA de donner à Thomas une certaine crédibilité: "Nous devons cesser de permettre à des organisations comme la NCAA de perpétrer des fraudes auprès du public. Et c’est exactement ce qu’ils font."

Refusant d’admettre le succès de Lia Thomas, DeSantis a félicité la seconde au classement pour sa performance (4’34’’99): "Elle a réalisé le temps le plus rapide de toutes les femmes dans l’athlétisme universitaire." Tout en adressant un nouveau tacle à l’association qu’il accuse "de détruire le sport féminin."

La réaction du président de World Athletics

Avant cette prise de position du gouverneur de la Floride, le président de World Athletics Sebastian Coe a été interrogé sur ce sujet délicat. Dans un entretien accordé au Times, le dirigeant admet que les compétitions féminines peuvent être impactées par la présence d’athlètes transgenres: "L’intégrité du sport féminin, si nous ne prenons pas les choses en main et en réalité son avenir, est fragilisé."

Questionnée à la fin de la compétition sur les nombreuses réactions, Lia Thomas confie ne pas vouloir y penser: "J’essaie de l’ignorer autant que possible. J’essaie de me concentrer sur ma natation, ce que je dois faire pour me préparer pour mes courses et j’essaie de bloquer tout le reste."