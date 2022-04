Présidentielle 2022: la mise au point d’Agbégnénou après la tribune des sportifs français contre Le Pen

Clarisse Agbégnénou fait partie de la cinquantaine de sportifs français qui a signé une tribune pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, prévue le 24 avril. Face aux critiques qu’elle reçoit, la judokate de 29 ans a réaffirmé sa position via un message sur les réseaux.

Quelques lignes pour mettre les choses au point. Clarisse Agbégnénou a posté un message remarqué sur les réseaux. La judokate de 29 ans a reçu de nombreuses critiques après la publication d’une tribune appelant à faire barrage à Marine Le Pen, qui sera face à Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle, prévue le 24 avril. Un texte, publié par Le Parisien et Franceinfo, qu’elle a signé en compagnie d’une cinquantaine de sportifs français, parmi lesquels Pierre Gasly, Antoine Dupont ou Dimitri Payet.

"Bonjour les trolls de Twitter, qui semblent me découvrir ainsi que mes engagements. Je ne suis pas militante d’un quelconque parti politique. Juste une citoyenne engagée contre toute forme de racismes et discriminations", a écrit Agbégnénou.

"Ma France à moi est multiculturelle"

La double championne olympique avait confié au Parisien ses motivations au moment de la publication de la tribune, qui se dresse notamment contre la possibilité de voir une représentante de l'extrême-droite ouvrir les prochains Jeux olympiques en 2024 à Paris. "Ma France à moi, c’est une France multiculturelle et forte de sa diversité. Et le sport, c’est l’outil imparable sur ce point, explique la native de Rennes, d'origine togolaise. En 2024, le monde entier aura les yeux rivés sur nous, et il est de notre responsabilité de montrer que les valeurs du sport et celles de la République sont en totale adéquation. Valeurs que les partis d’extrême droite ne partagent pas, ne respectent pas dans leur politique. C’est en ce sens que le 24 avril, j’utiliserai mon droit de vote pour faire barrage à cette option."