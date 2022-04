Présidentielle 2022: Zidane et Mbappé ont obtenu une voix aux Ulis

Lors du second tour de l'élection présidentielle, Zinédine Zidane et Kylian Mbappé ont obtenu une voix aux Ulis. C'est le maire de la commune de l'Essonne qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Les électeurs français ont de l'humour et aiment le football. Alors qu'ils étaient appelés aux urnes pour choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle, certains ont choisi des candidats originaux. C'est notamment le cas aux Ulis, dans l'Essonne, où Zinédine Zidane a obtenu une voix. Le maire de la commune, Clovis Cassan, a partagé la nouvelle sur Twitter, en annonçant également que Kylian Mbappé avait été cité, sur un bulletin rayé de Marine Le Pen. Évidemment, ces deux votes ont été comptabilisés comme nuls.

Benzema cité au premier tour

Ce n'est pas la première fois que les footballeurs sont cités dans les urnes. Lors du premier tour, Karim Benzema avait obtenu une voix à Roubaix. Pour les adorateurs de Cheick Diabaté, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Metz, a aussi eu la côte dans certains bureaux de vote. Dans le sud-ouest, et plus précisément à Toulouse, Branco Van den Boomen a recueilli quelques suffrages, notamment en raison de son excellente saison avec le TFC, où il comptabilise 19 passes décisives depuis le début du championnat.

Les sportifs se sont fait entendre lors de la campagne présidentielle. Du football au rugby en passant par le tennis ou la boxe, beaucoup d'entre eux ont pris position publiquement, appelant à faire barrage à Marine Le Pen, à l'image de Clarisse Agbégnénou, Romain Bardet, Amandine Henry, Antoine Dupont ou encore Pierre Gasly.