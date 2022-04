Présidentielle: Benzema a obtenu une voix à Roubaix

Lors du premier tour des élections présidentielles, Karim Benzema a obtenu une voix lors du dépouillemement à Roubaix. Le vote a été comptabilisé comme nul.

Président Karim Benzema. Dans un dimanche marqué par le premier tour des élections présidentielles en France, certains électeurs ont été d'humeur taquine. C'est notamment le cas à Roubaix, où l'attaquant du Real Madrid a reçu une voix dans la commune du Nord. Évidemment, le bulletin de vote a été comptabilisé comme nul. Mais l'international français n'est pas le seul à avoir été plébiscité par les électeurs.

Comme souvent lors des dernières élections, le nom de Zinédine Zidane est ressorti du chapeau sur un bulletin où le nom de Valérie Pécresse a été rayé. Pour les adorateurs de Cheick Diabaté, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Metz a aussi eu la côte dans certains bureaux de vote. Dans le sud-ouest, et plus précisément à Toulouse, Branco Van den Boomen a recueilli quelques suffrages, notamment en raison de son excellente saison avec le TFC, où il comptabilise 19 passes décisives depuis le début du championnat.

Le Néerlandais n'est plus qu'à une longueur du record historique de Zinédine Ferhat avec le Havre en 2017-2018 et pourrait le dépasser alors qu'il reste six matchs à jouer. Avec huit points d'avance sur l'AC Ajaccio et onze sur l'AJ Auxerre, les Toulousains sont bien partis pour retrouver la Ligue 1, deux ans après l'avoir quittée.