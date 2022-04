Présidentielle: le CNOSF appelle à son tour à voter Macron

Dans un communiqué, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) appelle à voter Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril, convaincu que son programme "est le plus favorable pour faire de notre pays une Nation sportive".

Emmanuel Macron peut compter sur le soutien d’une partie du monde du sport. Après l’appel d’une cinquantaine de footballeurs (Dimitri Payet, Blaise Matuidi, Amandine Henry...), basketteurs (Céline Dumerc, Tony Parker...), boxeurs (Estelle Mossely, Tony Yoka...) ou encore rugbymen (Antoine Dupont, Raphaël Ibañez...) à voter pour lui au second tour de l’élection présidentielle, le dimanche 24 mai, c’est au tour du Comité national olympique et sportif français de se positionner très clairement en sa faveur.

"Parce que le CNOSF défendra toujours les valeurs humanistes et d’universalité portées par le sport, son Conseil d’administration constate, à une large majorité, que le programme d’Emmanuel Macron est le seul à répondre à cet enjeu fondamental", écrit dans un communiqué le CNOSF, qui a consulté son conseil d’administration mardi et examiné les programmes portés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, arrivés en tête à l’issue du premier tour de l'élection présidentielle avec respectivement 27,84% et 23,15% des suffrages exprimés.

Le programme de Macron est "le plus favorable" au sport

A moins de deux semaines du second tour, l’instance présidée par Brigitte Henriques estime que le projet d’Emmanuel Macron est "le plus favorable pour développer la pratique du sport dans notre pays, en particulier pour notre jeunesse, ainsi que pour préparer dans les meilleures conditions l’accueil en France de grands évènements sportifs, dont les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et leur héritage". Le CNOSF estime à l’inverse que "le programme de Marine Le Pen à cette élection ne comporte aucune mesure en lien avec le sport".

Et de conclure : "Fortement attaché à la démocratie et défenseur des valeurs du sport et de l’Olympisme, le CNOSF appelle tous les acteurs du sport à faire entendre leur voix le 24 avril prochain."