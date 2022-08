Procès Benjamin Mendy: les noms de Grealish et Walker cités, sans lien avec les accusations

Dans le cadre du procès pour viols et agression sexuelle de Benjamin Mendy, une femme, témoin, a cité les footballeurs Jack Grealish et Kyle Walker dans son témoignage. Les deux joueurs ne font toutefois l'objet d'aucune accusation.

Au début du procès de Benjamin Mendy, l'une des interrogations portait sur la possibilité que les auditions éclaboussent d'autres footballeurs. Ce mercredi, dans le cadre de la troisième semaine d'audience au tribunal de Chester, les noms de Jack Grealish et de Kyle Walker ont été cités dans la déclaration d'un témoin, sans toutefois qu'il n'y ait de lien direct avec les accusations, comme le rapporte le Daily Mail.

>> L'actualité du procès Benjamin Mendy en direct sur RMC Sport

Le témoin est une amie d'une plaignante ayant, elle, porté plainte pour une agression sexuelle qui aurait été commise en juillet 2021 par Louis S. Matturie, poursuivi dans ce procès pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes.

Cette amie, proche de l'entourage de Louis S. Matturie, a déclaré avoir participé à plusieurs fêtes chez le footballeur. C'est en évoquant d'une de ces soirées, qui n'est concernée par aucune des accusations, qu'elle a déclaré avoir croisé Jack Grealish et Kyle Walker, deux coéquipiers de Benjamin Mendy à Manchester City.

"Je lui ai dit non, il s'est arrêté"

Dans son témoignage, la femme a apporté des éléments plutôt favorables à la défense. "Ben [Mendy] ne buvait pas cette nuit. Et pour être honnête, j'étais bien ivre à la fin. Je me rappelle à un moment être allée dans la piscine avec Ben. On a commencé à s'embrasser. Il a essayé d'aller plus loin avec moi. Je lui ai dit non et il s'est arrêté immédiatement", a-t-elle déclaré.

Décrit comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées", Benjamin Mendy est est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle en Angleterre, qu'il nie. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il risque la prison à perpétuité.