EN DIRECT - Procès Mendy: de nouveaux témoignages attendus ce mardi matin

Après quatre jours de pause, une première depuis le début du procès de l’international français Benjamin Mendy, jugé pour viols et agressions sexuelles par la justice britannique, les auditions vont se poursuivre ce mardi. Jeudi dernier, la troisième semaine de débats s’était terminée par le contre-interrogatoire de la quatrième plaignante, qui accuse le footballeur français de viol. L’audience doit reprendre ce matin avec de nouveaux témoignages, certains en présence dans la salle, d’autres écrits et lus. L’audition de la cinquième victime devrait se tenir plus tard ans la semaine.