Procès de Benjamin Mendy: les délibérations ajournées, reprise en 2023

Comme l'indique la presse anglaise, le procès de Benjamin Mendy, accusé de plusieurs viols entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, reprendra le 3 janvier prochain après avoir été ajourné.

Une trêve dans le procès de Benjamin Mendy. Comme l'apprend The Athletic, il a été ajourné ce jeudi à 17h et reprendra après les fêtes de fin d'année, soit le 3 janvier prochain. Les jurés, qui continuent de délibérer, ont été invité à rentrer chez eux alors que le procès avait repris ce lundi après une semaine d'interruption.

Mendy encourt la perpétuité

Pour rappel, le défenseur français, suspendu par son club de Manchester City, est accusé de sept viols contre quatre femmes, une tentative de viol sur une cinquième femme et une d'agression sexuelle sur une sixième. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il encourt la prison à perpétuité alors que Louis Saha Matturie est également poursuivi, pour six viols et trois agressions sexuelles. Les deux hommes ont plaidé non coupables.

Les audiences ont débuté en août dernier et le jury, qui n'est plus composé que de 11 membres après que l'un d'entre eux a été libéré cette semaine en raison de son état de santé, doit rendre son verdict prochainement. Ce ne sera donc pas avant 2023.