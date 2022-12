EN DIRECT - Procès Mendy: reprise des délibérations, avant le verdict ?

Benjamin Mendy, suspendu depuis plus d’un an par son club de Manchester City, est jugé depuis début août. Accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle, il risque la prison à perpétuité.

Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Il est jugé au côté d'un autre homme, Louis Saha Matturie (sans lien avec l'ancien footballeur Louis Saha), poursuivi de son côté pour six viols et trois agressions sexuelles.

Tous deux ont plaidé non coupable.