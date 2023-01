Procès Mendy: "Nous continuons à soutenir les témoins dans cette affaire", assure la police après le verdict partiel

Benjamin Mendy a été déclaré ce vendredi non-coupable pour six accusations de viol par le jury du tribunal de Chester. Le co-accusé Louis Saha Matturie est déclaré non-coupable de trois viols. Mais la police a répété, dans un communiqué, son soutien aux victimes présumées et son intention de ne pas lâcher. Un nouveau procès aura lieu en juin concernant un viol et une agression sexuelle présumés.

La police du Cheshire a réagi à l'annonce du verdict concernant Benjamin Mendy, reconnu non coupable de six chefs d'accusation pour viol et qui devra repasser en jugement en juin pour un viol et une agression sexuelle présumés. Les enquêteurs ne comptent pas lâcher, comme l'explique l’inspectrice en cheffe de la police du Cheshire Kate Tomlinson dans sa déclaration.

"Nous continuons à travailler"

"A la suite d'une enquête complète et approfondie sur les allégations de viol et d'agression sexuelle portées contre Mendy et Matturie, un dossier de preuves a été soumis au Crown Prosecution Service, qui a ordonné qu'une action en justice doit être poursuivie, précise l'inspectrice en cheffe. Il y aura désormais de nouveaux procès pour les affaires restantes plus tard cette année et nous continuons à soutenir les témoins dans cette affaire et à travailler avec nos collègues du Crown Prosecution Service."

La police adresse par ailleurs un message aux victimes présumées viol et/ou agression sexuelle: "Nous nous engageons à enquêter sur toutes les allégations de viol et d'agression sexuelle - peu importe depuis combien de temps elles ont eu lieu. Si vous êtes victime de ce type de crime, s'il vous plaît, ne souffrez pas en silence, présentez-vous et nous vous écouterons, nous agirons et nous vous apporterons le soutien dont vous avez besoin."