Procès Mendy: une plaignante charge Louis S. Matturie, un "incident" fait citer le nom de Sterling

Le procès de Benjamin Mendy s'est poursuivi avec le contre-interrogatoire de la douzième plaignante, qui accuse Louis S. Matturie d'agression sexuelle. Dans son témoignage, elle a fait état d'un incident avec Raheem Sterling, sans lien avec les accusations.

Poursuivi pour six viols et trois agressions sexuelles dans le procès de Benjamin Mendy (qui est accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre sept femmes), Louis S. Matturie a encore été au coeur de l'audience qui s'est déroulée ce jeudi au tribunal de Chester. La douzième plaignante de l'affaire, dont le témoignage à la police avait été diffusé au jury, a été entendue sur place dans le cadre d'un contre-interrogatoire mené par l'avocate de la défense.

La plaignante maintient ses accusations d'agression sexuelle, affirmant que l'ami de Benjamin Mendy a tenté de l'embrasser de force et lui a touché les parties intimes par-dessus les vêtements lors d'une soirée en 2016. Elle reconnaît qu'elle n'a pas immédiatement signalé les faits et admet avoir croisé Louis S. Matturie à d'autres soirées où "tout s'est bien passé", selon la retranscription du Manchester Evening News.

"Non, je n'ai pas inventé"

Pour l'avocate de Louis S. Matturie, la victime présumée a déposé plainte après avoir appris que d'autres femmes avaient engagé des poursuites en justice contre les deux hommes. Si la plaignante concède avoir mis un certain temps pour informer les autorités, elle réfute ces motivations: "J'ai toujours su que je voulais le signaler. Je n'ai jamais eu les c** de le faire, j'avais peur, j'étais gênée que cela soit arrivé".

Dans sa déposition, la douzième plaignante indiquait ne pas avoir parlé à Louis S. Matturie après la supposée agression sexuelle de 2016. Ce qu'une capture d'écran Snapchat infirme. "Parfois nous oublions des choses, nous sommes des humains", s'est-elle défendue. Le procureur lui a alors demandé si elle avait "inventé" ses accusations. "Non, je n'ai pas inventé", a-t-elle rétorqué.

"Il y a-t-il eu un incident entre vous et Raheem Sterling où il vous a traité de grosse?"

Cette audition a été l'occasion pour l'avocate de la défense de mettre en avant un "incident" en lien avec Raheem Sterling. Le nom du footballeur international anglais, qui évoluait autrefois à Manchester City avec Benjamin Mendy, a été cité pour avoir tenu des propos offensants à l'égard de la plaignante n°12. Des propos sans lien direct avec les accusations de violences sexuelles.

"Il y a-t-il eu un incident entre vous et Raheem Sterling où il vous a traité de grosse?", a demandé l'avocate, obtenant une réponse affirmative de la plaignante. Celle-ci a ensuite admis qu'une de ses amis avait pris sa défense en insultant le footballeur et en le traitant de "gnome d'un mètre vingt". Une altercation qui se serait produite parce que le joueur avait trébuché sur le pied de la jeune femme, qui a confié avoir été décontenancée par l'attitude de l'actuel ailier de Chelsea: "Je n'étais pas fâchée mais confuse. Je ne vois pas comment on peut être agressif envers quelqu'un quand on trébuche sur un pied, de façon non intentionnelle".

Enfin, l'avocate de Louis S. Matturie a semblé vouloir relier cet incident, qui avait été communiqué à la police dans la déposition pour agression sexuelle, au fait que la plaignante avait aussi cité le nom d'Aaron Wan-Bissaka. La représentante de la défense a alors demandé pourquoi la plaignante avait évoqué le défenseur anglais de Manchester United. Réponse: "Le policier m'a demandé si je connaissais le nom de tous ceux qui étaient là, alors j'ai répondu".