EN DIRECT - Procès Mendy: les débats reprennent ce lundi

Après deux semaines de pause, le procès de Benjamin Mendy reprend le 17 octobre. L'international français est jugé au tribunal de Chester depuis début août. Ce dernier nie sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle qu'il aurait commis sur sept plaignantes. De son côté, Louis Saha Matturie nie six viols et trois agressions sexuelles, des allégations qui concernent sept plaignantes.

